Koronavirüs ile ilgili nihayet müjdeli haberler geliyor Çin'de hastaneler kapandı

Geçtiğimiz Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde çıktıktan sonra 8 binden fazla insanın ölümüne, 200 bine yakın vakaya ulaşan koronavirüsü ile ilgili güzel haberler gelmeye başladı. Hastalığın aşısı için dünyanın farklı ülkelerinde çalışmalar devam ederken, Çin'de corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında açılan hastanelerden ikisinin kapatıldığı açıklandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gece yarısı yaptığı açıklamayla, Türkiye’de 98 kişinin hastalandığı ve bir kişinin de ölümüne sebep olan koronavirüs ile ilgili küresel korku ve panik devam ederken, Çin’den flaş bir o kadar da güzel açıklamalar geldi…

Etkisi azaldı

Salgın hastalığın patlak verdiği Çin’de ölüm sayısı 3 bin 237’ye çıkarken, yeni vakalarda yaşanan düşüş yerel makamları ve doktorları sevindirdi. Salgının başladığı günden beri toplam 80.894 kişinin hastalandığı corona virüsünün etkisi Çin’de azaldı…

Hastaneler kapandı

Hubei bölgesinde yeni vaka sayısının tek haneli rakamlara inmesi sonrasında Şubat ayında Wuhan’a hızla kurulan “corona virüsüyle mücadele hastaneleri” resmen kapatıldı. 2.000 yatak kapasiteli iki hastaneye artık ihtiyaç olmadığı açıklandı.

103 yaşındaki hasta kurtarıldı

Öte yandan Wuhan’da tedavi olan Zhang Guangfen isimli bir kadının da iyileştiği duyuruldu. 103 yaşındaki kadının 6 günlük yoğun tedavi sürecinin ardından iyileştiği belirtilirken, gazetecilere açıklama yapan doktor Zeng Yulan, “Başka bir sağlık sorunu olmadığı için iyileşti” dedi.

103 yaşındaki hastanın sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı.

Domuz gribi, HIV ve sıtma ilacı verdiler

Hindistan’dan da corona virüsü ilacıyla ilgili bir açıklama geldi… Hindistan’ın Jaipur kentindeki Sawai Man Singh Hastanesi’nde corona virüsü tedavisi gören İtalyan bir hastaya HIV, domuz gribi ve sıtmada kullanılan ilaçlardan bir “ilaç karışımı” yapıldığı açıklandı.

Doktorlar, corona virüsü hastasının bu ilaç kokteyline olumlu yanıt verdiği ve sağlık durumunun da iyi olduğunu duyurdu.

İngiltere'nin en genç ölümü

İngiltere’de 45 yaşındaki Craig Ruston, corona virüsü teşhisiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi… 2018 yılından beri motor nöronlarındaki rahatsızlıkla mücadele eden 45 yaşındaki Ruston, İngiltere’de yaşamını yitiren en genç insan oldu.