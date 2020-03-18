Koronavirüs mü oldunuz? kuru öksürükle normal öksürüğün farkı ne
Kuru öksürük ile normal öksürüğün sebepleri ve arasındaki farkları Prof. Dr. Hasan Bayram özetledi. Corona virüs öksürüğü nasıl olur ?
Dünyayı örümcek ağı gibi saran Corona virüsün belirtilerinin öksürük, yüksek ateş, solunum sıkıntısı gibi durumların olduğu söyleniyor. Peki,normal öksürük ile kuru öksürük arasındaki farklar neler? Prof. Dr. Hasan Bayram, bu konuya dair açıklamalarda bulundu.
Corona virüsünün belirtilerinden biri de öksürük. Pek çok vatandaş mevsim geçişi sebebi ya da başka nedenlerle kuru öksürük yaşayabiliyor. Kuru öksürük ve corona virüsü belirtisi öksürüğü ayırt edebilmek için Prof. Dr. Hasan Bayram, "Basit bir gribin birkaç günde gerilemesini bekleriz ancak şikayetler gerilemiyor, ateş yükseliyorsa ve özellikle kuru öksürükte artış ve beraberinde nefes darlığı varsa o zaman bir hastaneye başvurmak gerekir" dedi
Prof. Dr. Bayram bu süreçte yapılması gerekenleri özetledi, "Aslında corona mevsim geçişlerinde gördüğümüz nezle, grip, basit soğuk algınlığı belirtileri başlangıçta birbirine çok benziyor. Kuru öksürük, burun akıntısı, boğaz ağrısı, halsizlik, kırgınlık olabiliyor. Corona da virüslerle ortaya çıkan ve soğuk algınlığı ile grip benzeri bulgulara yol açan bir hastalık.
Dolayısıyla grip ve soğuk algınlığında ne yapıyorsak onu yapmamız gerekir. Basit bir gribin birkaç günde gerilemesini bekleriz ancak şikayetler gerilemiyor, ateş yükseliyorsa ve özellikle kuru öksürükte artış ve beraberinde nefes darlığı varsa o zaman bir hastaneye başvurmak gerekir.