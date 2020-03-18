Abdüllatif Şener haddini aştı! Erdoğan hakkında skandal sözler

Türkiye devleti ve milletiyle koronavirüs belasına karşı canhıraş mücadele verirken CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in ise gündemi çok farklı. Haddini aşan Şener, Halk TV’de katıldığı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında skandal sözler sarfetti.

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CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında skandal sözler sarfetti. Şener, Erdoğan’ın seçimli iktidar döneminin sona erdiğini iddia ederek "15 asırlık İslam tarihinin en günahkar iktidarı Erdoğan'ındır" dedi. İstanbul seçimlerinin haksız bir şekilde yeniden yapıldığını ileri süren Şener Erdoğan’ın halka yabancılaştığını belirterek “Seçimlerin de artık kendisini iktidara taşıyamayacağını son İstanbul seçimlerinde gördü.” dedi.İşte Şener'in Halk TV’de katıldığı programda sarfettiği o skandal sözler;

"Bir taraftan şatafatlı yaşam, ihtişam bir taraftan korkunç bir zenginleşme. Erdoğan kendisinin eşinin, çocuklarının, kardeşlerinin birinci ve ikinci sınıf akrabalarının mal varlıklarını objektif ve şeffaf olarak ilan edebilir mi? TBMM’ye ‘benim ailemin mal varlıklarını inceleyin’ diyebilir mi? Diyemez.

Halkına bu kadar yabancılaşmış bir insan

Bir takım ipuçları olmasa dünyanın diğer ucunda ABD’de ‘Sayın Erdoğan senin ve ailenin mal varlığını inceleriz' deyip kendi meclislerinde önerge kabul edip şantaj olarak tutabilirler mi?” Bunu neden anlatıyorum. Halkın derdinden anlayamaz bir Erdoğan’ın nasıl ortaya çıktığını anlatıyorum. Halkın çektiği hayat başka, duyguları, hayat mücadelesi başka. Erdoğan’ın ailesinin yaşadığı hayat, şatafat, ihtişam, lüks başka. Abbasi saraylarında bile böyle bir ihtişam olmamıştır. Halkına bu kadar yabancılaşmış bir insanın bir daha sandıktan meşrutiyet testi yapıp da geçebileceğini düşünebilir misiniz? Bu imkansız.

Artık seçimle iktidar dönemi bitmiştir

Artık seçimle iktidar dönemi bitmiştir. İslam dünyası, Erdoğan’dan çektiğini hiç kimseden çekmemiştir. 15 asırlık İslam tarihinin en günahkar iktidarı Erdoğan’ındır. Ben bunu TBMM’de birkaç kere söyledim. İslam tarihinin en günahkar iktidarısınız diye. Niye söyledim biliyor musunuz? Emperyalist ülkelerle iş tutup Libya’yı Suriye’yi, Irak’ı Yemen’i kan gölüne çeviren süreçler varya. Bu süreçlerin ortaya çıkmasındaki en büyük etken Erdoğan hükümetinin bu politikalara destek vermesidir.