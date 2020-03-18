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YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan üniversitelerde uzaktan eğitim açıklaması

Anadolu Ajansı

YÖK Başkanı Yekta Saraç, "23 Mart'ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversitelerimizde dijital imkanlarla uzaktan öğretim süreci başlayacak.'' dedi.

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YÖK Başkanı Yekta Saraç, düzenlediği basın toplantısında gazetecilere uzaktan eğitim uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

''Dijital imkanlarla uzaktan öğretim süreci başlayacak''
Yekta Saraç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "23 Mart'ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversitelerimizde dijital imkanlarla uzaktan öğretim süreci başlayacak. Uzaktan eğitim kapasitesine henüz sahip olmayan üniversitelerimiz için de yine aynı gün, 23 Mart tarihinde kısa süre içinde oluşturduğumuz açık ders malzemeleri havuzu bütün üniversitelerimize açılacaktır.''

Üniversitelerde vizelerin online yapılması
Üniversitelerde vizelerin online yapılmasıyla ilgili konuşan Saraç, ''Üniversitelerde vize sınav tarihlerine ilişkin, "Denetlenebilir olma kaydıyla üniversitelerimizin bu hususları yönetebileceğini düşünüyoruz. Her üniversitenin kendi şartları içinde yürütebileceğini düşünüyoruz" dedi.

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