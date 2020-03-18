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Corona virüsten Hertha Berlin'e gol

Almanya Bundesliga takımı Hertha Berlin'de koronavirüsün yarattığı esarete yakalandı. Kulübün yaptığı açıklamada bir oyuncunun test sonuçlarının pozitif çıktığı söylendi.

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Almanya Bundesliga kiplerinden Hertha Berlin'de adı açıklanmayan bir futbolcuda yeni tip Corona virüs (Covid-19) tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun test sonucunun pozitif çıkmasının ardından tüm teknik ekip ve oyuncuların, 14 gün boyunca karantina altında tutulacağı belirtildi.

İki hafta boyunca idmanlarına ara verecek Hertha Berlin'de oyuncular, kendilerine verilen bireysel çalışmaları evlerinde karantina altında yapacak.

Preetz'den ''En önemli şey kurallara uyulması"

Şimdilik oyuncuların evlerinde bireysel antrenmanlara devam edeceğini ifade eden mavi-beyazlı ekibin sportif direktörü Michael Preetz, “Vaka sayındaki hızlı artış sonrasında virüs er ya da geç takımda görülebilirdi. Şu anda en önemli şey herkesin kurallara uyması. Durumu olduğu gibi kabul etmeliyiz. Takım sahada birlikte durabilene kadar, oyuncular evlerinde antrenörlerimizin verdiği günlük antrenmanlarını yapacaklar” ifadelerini kullandı.

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