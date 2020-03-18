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Milli Savunma Bakanlığı 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni özel kliple kutladı

Milli Savunma Bakanlığı, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni unutmadı. Bakanlık Twitter hesabından duygulara tercüman olan özel bir klip paylaştı.

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Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından, "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105'nci yıl dönümünde toprağın her bir karışını kanlarıyla sulayarak bize bu cennet vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" Başlığını atarak özel klip paylaştı.

Çanakkale Savaşı'nda çekilen fotoğraflar, Çanakkale Şehitliği ve Şehitler Abidesi'nin karelerine yer verildi. Ayrıca, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçik de unutulmadı. 

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı özel klip şöyle :

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