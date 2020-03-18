O kan grubu koronavirüsten daha çok etkileniyor iddiaları için uzmanlar ne dedi

Koronavirüsün kan grupları üzerindeki etkisi hakkında yayınlanan açıklamada, A grubunun riskli olduğu belirtilmişti. Konu hakkında konuşan Prof. Dr. Mehmet Ceylan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Abone ol
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili her geçen gün ortaya yeni bir iddia atılıyor. Son iddia ise "Koronavirüsün belli bir kan grubuna daha çok bulaştığı" iddiası...Bu iddiaya enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceylan, katıldığı canlı yayında cevap verdi. Çinli uzmanların 'Kan grubu risk oranını etkiliyor' iddiasıyla ilgili konuşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan şu ifadeleri kullandı: Çinliler tarafından bir web sitesinde yayınlandı. Ama bir tıp dergisinde yayınlanmadı. Bilimsel tarafı şüpheli. Çin'den çıkan bu tarz haberlere biraz temkinli yaklaşmak lazım.
Batı'da yapılan çalışmalarda böyle bir şey gösterilemedi
Geçenlerde de bir virüsün mutasyona uğradığına dair bir yazı yayınladılar ama daha sonra Batı'da yapılan çalışmalarda böyle bir şey gösterilemedi. Daha önce hiçbir viral enfeksiyonda böyle bir ilişki gösterilemedi. Çok temkinli yaklaşıp beklemek lazım. Çalışma verisi olarak sunulmasını beklemek lazım. Corona Virüsü'nün kan grubuyla ilişki kurması çok beklenen bir olay değil, çok mantıklı gelen bir şey değil açıkçası.
İDDİA KONUSU OLAN KAN GRUPLARI
Virüsün merkezi Vuhan ve Shenzhen kentindeki üç hastanedeki vakaları inceleyen uzmanlar, bin 775 enfekte olmuş kişiyle virüs nedeniyle hayatını yitiren 206 kişiyi inceledi. İncelenen kişilerin yaş aralığı 18.6 - 45 olarak belirtildi.
Buna göre kan grubu A olanların virüse yakalanma oranlarının daha yüksek olduğu, en az etkilenenlerin ise kan grubu 0 kişiler olduğu ifade edildi.
medRxiv'de yayımlanan bilimsel makale yaş ve cinsiyetin kan gruplarıyla alakalı çıkan sonuçlara çok önemli bir etkisinin olmadığını söylüyor. Araştırmaya göre Kovid-19 ile kan grubu arasındaki enfekte olma riski ilişkisine dair yüzdelik oranlar şöyle:
A kan grubu : %37.75
0 kan grubu: %25.80 Araştırmada
"AB ve B kan gruplarının enfeksiyona yakalanma riski daha yüksek görünüyordu ancak istatistiksel manada anlamlı bir veri elde edilemediği için araştırmaya dahil edilmedi" denildi. Bu sebeple AB ve B kan gruplarının virüs ile ilintisi ile ilgili istatistiki bir veriye yer verilmedi.