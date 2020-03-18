O kan grubu koronavirüsten daha çok etkileniyor iddiaları için uzmanlar ne dedi

Koronavirüsün kan grupları üzerindeki etkisi hakkında yayınlanan açıklamada, A grubunun riskli olduğu belirtilmişti. Konu hakkında konuşan Prof. Dr. Mehmet Ceylan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili her geçen gün ortaya yeni bir iddia atılıyor. Son iddia ise "Koronavirüsün belli bir kan grubuna daha çok bulaştığı" iddiası...Bu iddiaya enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceylan, katıldığı canlı yayında cevap verdi. Çinli uzmanların 'Kan grubu risk oranını etkiliyor' iddiasıyla ilgili konuşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan şu ifadeleri kullandı: Çinliler tarafından bir web sitesinde yayınlandı. Ama bir tıp dergisinde yayınlanmadı. Bilimsel tarafı şüpheli. Çin'den çıkan bu tarz haberlere biraz temkinli yaklaşmak lazım.

Batı'da yapılan çalışmalarda böyle bir şey gösterilemedi

Geçenlerde de bir virüsün mutasyona uğradığına dair bir yazı yayınladılar ama daha sonra Batı'da yapılan çalışmalarda böyle bir şey gösterilemedi. Daha önce hiçbir viral enfeksiyonda böyle bir ilişki gösterilemedi. Çok temkinli yaklaşıp beklemek lazım. Çalışma verisi olarak sunulmasını beklemek lazım. Corona Virüsü'nün kan grubuyla ilişki kurması çok beklenen bir olay değil, çok mantıklı gelen bir şey değil açıkçası.