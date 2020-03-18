Jose Sosa: Şuan tek düşüncem o kupayı kaldırmak

Trabzonspor'da orta sahanın bel kemiği Jose Sosa açıklamalarda bulundu. Sezon sonu sözleşmesi biten tercrübeli futbolcu, şuan tek hedefinin kupayı kaldırmak olduğunu söyledi.

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Arjantinli yıldız Jose Sosa'nın Trabzonspor ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Deneyimli futbolcu, şu anda tek düşüncesinin şampiyonluk olduğunu söyledi, "Şu anda sadece şampiyonluğa odaklandım. Zaten o kupayı kaldırınca şehir bizi bağrına basar" dedi.

Sosa sözleşmeyi düşünmüyor

Menajerler aracılığıyla kendisine gelen teklifleri geri çeviren Jose Sosa, sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasını da fazla düşünmediğini vurguladı. Bu konuyu şimdilik konuşmak istemediğini dile getiren 34 yaşındaki futbolcu, "Şu an için tek hedefim o kupayı kaldırmak. Zaten şampiyon olursak bu şehir bizi bağrına basacaktır" diye konuştu.

Sosa'dan Abdulkadir Ömür görüşü

Takım arkadaşlarıyla sık sık görüşmelerde bulunan Sosa, önümüzdeki sekiz maçlık süreçte, daha hırslı ve inançlı olmaları, daha fazla kenetlenmeleri gerektiğini vurguladı. Abdülkadir Ömür de Sosa için "Hem saha içinde hem de dışındaki tutumuyla bize çok iyi bir rol model oluyor ve şampiyonluğu gerçekten çok istiyor" ifadelerini kullandı.