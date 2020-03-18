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Fatih Altaylı'nın koronvirüs test kiti yazısı: Söyleyeyim de ister gülün ister ağlayın

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Anatolia Genetik isimli bir Türk firmasının Koronavirüs test kiti üretip 10 ülkeye sattığını ancak kitin Türkiye'de kullanılmadığını yazdı.

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Koronavirüsle mücadeleye ilişkin dikkat çeken yazı Fatih Altaylı'dan geldi. Aşı fabrikalarının Demokrat Parti döneminde, muhtemelen dış baskılar sonucu durdurulduğunu söyledi.

Şimdilerde yeniden bazı faaliyetlerin olduğunu ancak yeterli olmadığını belirten Altaylı, aşı üretim çalışmalarının özel laboratuvarlarda yapıldığını devletin bunları desteklediğini yazdı.

Yerli ve milli corona kiti 10 ülkeye gidiyor

"Bakın size komik bir şey anlatayım. Komik mi trajik mi siz karar verin" diyen Altaylı, yazısına şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz bugünlerde Corona ile uğraşıyoruz.
Türkiye’de bu işlerle uğraşan bir firma var.
Adı Anatolia Genetik.
Bu firma şimdilerde corona virüs tespit kiti üretiyorlar.
Yani corona şüpheli hastalarda virüsün olup olmadığını ortaya çıkaran bir test.
Bir Türk firması olan bu Anatolia Genetik şu anda dünyanın 10 farklı ülkesine corona virüs tespit kiti ihraç ediyor.
Ancak bir ülkeye giremiyorlar bir türlü.
O ülke hangisi biliyor musunuz?
Söyleyeyim de ister gülün ister ağlayın.
O ülke Türkiye.
Yerli ve milli corona kiti 10 ülkeye gidiyor Türkiye almıyor.
Sonra siz sorun kendinize “Bizde niye aşı üretilmiyor” diye.
Üretip ne yapsınlar!
Kendilerine mi aşı yapsınlar!"

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