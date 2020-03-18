Şehir efsanesi gibi dolanan koronavirüs yalanları ve gerçekleri!
Dünyayı hızla etkisi altına alan Koronavirüs ile ilgili sosyal medyada birçok şey yazılıp çizilirken, yazar Candaş Tolga Işık, bugün yazdığı 'İşte korona yalanları ve gerçekleri' adlı bir yazıyı okurlarına sundu.
Posta gazetesi köşe yazarı Candaş Tolga Işık, bugün Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’a son aylarda dünyayı hızla etkisi altına alınan Coronavirüs hakkında sorular sordu. İşte Candaş Tolga'nın 'İşte korona yalanları ve gerçekleri' başlıklı kaleme aldığı yazısı:
Sosyal medyada, WhatsApp gruplarında öyle yalanlar, uydurmalar dolanıyor ki artık korona mı daha tehlikeli yoksa bu şehir efsaneleri mi bilemiyorum. Sanırım bu süreçte yapılacak en doğru iş bu yalanları ifşa etmek. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’a o soruları sordum.
■ Koronavirüs insan vücudunda 4 gün boğazda kalıp mı akciğere iniyor? Herhangi bir şekilde (tuzlu su, vesaire…) gargara yaparak ya da çok su içerek boğazdan akciğere inmesini önlemek mümkün mü?
✔ Hayır. Virüsler o anda bağışıklık sistemi zayıfsa ciğerlere iner zatürre yapar, değilse boğazda ölürler. Tuzlu su veya belli derecede sıcaklıkta kalma kısmı daha vahim yalanlar. Virüs ancak 56 derecede birkaç saat kalırsa ölebilir o da insan için mümkün değil. Tuzlu su ortamında virüs ölmez aksine bulunduğu ortamda daha uzun kalmasını sağlar.