Şehir efsanesi gibi dolanan koronavirüs yalanları ve gerçekleri!

Sosyal medyada, WhatsApp gruplarında öyle yalanlar, uydurmalar dolanıyor ki artık korona mı daha tehlikeli yoksa bu şehir efsaneleri mi bilemiyorum. Sanırım bu süreçte yapılacak en doğru iş bu yalanları ifşa etmek. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’a o soruları sordum.