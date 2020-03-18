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İzmir'de kahreden olay! Ambulansun çarptığı karı koca can verdi

İZMİR'in Karabağlar ilçesi Yeşillik Caddesi Orcaner Kavşağı'nda ambulansın çarptığı Nazmi Kılıç ve eşi Münevver Kılıç kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Yeşillik Caddesi Orcaner Kavşağı'nda S.Ç. idaresindeki ambulans, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Nazmi Kılıç (78) ve eşi Münevver Kılıç'a (76) çarptı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Nazmi Kılıç'ı Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Münevver Kılıç'ı ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralılar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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