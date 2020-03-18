Koronavirüs piyasaları sallıyor! Uzmanlardan altın için sert düşüş uyarısı

Koronavirüsün küresel piyasalarda yarattığı endişe, altın fiyatlarında da dalgalanmaya neden oluyor. Uzmanlardan altın için sert düşüş uyarısı geldi.

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Koronavirüs salgını nedeniyle riskli varlıklardan kaçan yatırımcıların 'güvenli liman' olarak gördüğü altında da fiyat düşüşü yaşanıyor. Piyasalarla birlikte altın fiyatları da dalgalanıyor.

Altın fiyatları yükselecek mi?

Altın fiyatlarında geçtiğimiz gün yaşanan sert düşüşün ardından altın fiyatlarının seyri merak konusu oldu. Uzmanlar panik alımlarına değinirken, altın alımı için dikkatli olma vurgusu yapıyor.

Altın fiyatları yükselecek mi? Koronavirüs salgını varlık fiyatlarında etkili olmaya devam ederken, yatırımcılar tarafından "güvenli liman" olarak görülen altın fiyatlarında rekor fiyatlar test edildi. Bu hafta yaşanan sert düşüşle altın fiyatları tepetaklak olmuştu.

İşte, güncel altın fiyatları…

Gram altın

Haftaya 311 lira seviyesinden başlayan gram altın fiyatları geçtiğimiz günü ise 314 lira seviyesinden kapattı. Bugün ise güne yatay seyirle başlayan gram altın fiyatları 314 lira üzerinden serbest piyasada işlem görüyor.

Çeyrek altın

Çeyrek altın fiyatları öğle saatleri itibariyle güncelleneceği için bir önceki günün fiyatları üzerinden serbest piyasada işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Hemen belirtelim ki çeyrek altın bugün saat 10.00 itibariyle 502 alış ve 514 lira satış fiyatı üzerinden serbest piyasada işlem görüyor.

Cumhuriyet Altını: 2.074,00 - 2.105,00

Yarım Altın: 1.002,77 - 1.029,30