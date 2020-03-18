Metin Feyzioğlu'ndan af talebi! Acilen infaz indirimi yapılmalı

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da korona sebebiyle infaz indirimlerinin yapılması çağrısında bulundu. Feyzioğlu ''hem acilen bir defaya mahsus infaz indirimi yapmalıyız hem de kalıcı bir infaz reformu'' dedi.

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Feyzioğlu, koronavirüsle ilgili önlemler konusunda infaz indirimlerini gündemine aldı. İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada ölümlere sebep olan koronavirüsün Türkiye'ye de sıçramasıyla, ülke içinde tedbirler üst seviyeye çıkarıldı.

Türkiye'nin gündeminde ise uzun süre yer tutan genel af yasası, koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte yeniden gündemde.İnfaz indirimini içeren düzenlemenin 2020 yılı içerisinde TBMM'ye geleceği konuşulurken, yasa için bilir kişi ve siyasetçilerden korona sebebiyle birtakım öneri ve talepler geliyor.

Feyzioğlu korona için kalıcı infaz istedi

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da korona sebebiyle infaz indirimlerini gündemine aldı. Feyzioğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cezaevleri kapasitesinin çok üzerinde dolu. Islah imkanı yok.Hem acilen bir defaya mahsus infaz indirimi yapmalıyız hem de kalıcı bir infaz reformu. Mükerrir herkesi kapsam dışı bırakmak yerine, kapsam dışı bırakılan suçtan sabıkası olanı kapsam dışı bırakmak daha yerinde olacaktır." diye belirtti.