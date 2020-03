Trump: Dünya gizli bir düşmanla savaş halinde

ABD Başkanı Donald Trump, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce can kaybına neden olan Koronavirüsle ilgili paylaşımda bulundu.

"Dünya gizli bir düşmanla savaş halinde''

Trump, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaştığı mesajında, "Dünya gizli bir düşmanla savaş halinde. Kazanacağız" dedi.

114 kişi hayatını kaybetmişti

Koronavirüs tespit edilen kişi sayısının 6 bin 496’ya çıktığı ABD’de, 114 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

The world is at war with a hidden enemy. WE WILL WIN!