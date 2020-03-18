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Trump: Dünya gizli bir düşmanla savaş halinde

Demirören Haber Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs ile ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Dünya gizli bir düşmanla savaş halinde" dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce can kaybına neden olan Koronavirüsle ilgili paylaşımda bulundu.

"Dünya gizli bir düşmanla savaş halinde''
Trump, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaştığı mesajında, "Dünya gizli bir düşmanla savaş halinde. Kazanacağız" dedi. 

114 kişi hayatını kaybetmişti
Koronavirüs tespit edilen kişi sayısının 6 bin 496’ya çıktığı ABD’de, 114 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. 

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