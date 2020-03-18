NASA da Corona virüsün altında kaldı çalışanlarını eve yolluyor

NASA, koronavirüs sebebiyle tüm çalışanlarını evden çalışmaya yönlendirdi. Yapılan açıklamada koronavirüsün yayılımını önlemek için bu adımın şart olduğu vurgulandı.

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NASA‘nın yöneticisi Jim Bridenstine Salı günü yaptığı açıklamada, ABD’de devam eden Corona virüsü salgını nedeniyle tüm personelin eve gönderildiğini duyurdu. Çalışanlar için bir sonraki duyuruya kadar zorunlu emir altında olduklarını da belirtti. NASA, uzay aracı merkezlerinde ve tesislerinde ise sadece gerekli bir görev durumunda personele izin veriliyordu.

17 bin kişi evine gönderildi

Corona virüsünün ardından 17.000 kişilik işgücünü evlerine göndermesi NASA için bir ilk niteliği taşıyor. NASA’nın kamu işleri ofisi tarafından e-postayla gönderilen açıklamada Bridenstine, “Tüm personeller, bir sonraki duyuruya kadar zorunlu tele-çalışmaya geçecekler. Görev için gerekirse personele yerinde erişim hakkı verilmeye devam edilecek.” dedi. Bridenstine, “Bazı çalışanlarda Corona virüs test sonucu pozitif çıktı" diye ekleme yaptı.

"Bu önleyici adımı atmamız şart"

NASA’daki onaylı vakalar ise Mountain View, California’daki Ames Araştırma Merkezi ve Alabama Huntsville’deki Marshall Uzay Uçuş Merkezi’nde bulunuyor. Bridenstine, “Virüsün, topluluklarımız arasında daha fazla yayılmasını önlemek için bu önleyici adımı atmamız şart" dedi.