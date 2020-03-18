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HDP'li Meral Danış Beştaş Almanya dönüşü karantinaya girmedi tepkilere bakın ne yanıt verdi!

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Almanya dönüşü karantinada kalmaması tartışma konusu oldu. Eleştiriler üzerine Beştaş, sağlık durumununda herhangi bir sorunun bulunmadığını söyledi.

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TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulunda karantina polemiği yaşandı. 

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş yeteri kadar tanı kiti olmadığını, bu nedenle ülkenin genel durumu hakkında bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.

Cezaevindeki durumun da ele alınmasını isteyen Beştaş, denetimli serbestlik ve adli kontrol şartıyla tahliyelerin başlaması gerektiğini savundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yeni göreve başlayan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Almanya'ya gittiğini belirterek, "Almanya'dan döndü ve normal şartlarda karantina süresi devam ediyor." açıklaması üzerine söz alan Beştaş, bu açıklamayı yadırgadığını, sağlık durumunda herhangi bir sorunun bulunmadığını söyledi.

BBP'den tepki: Milletvekilleri, sağlık tedbirleri konusunda istisna değildirler

Öte yandan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut, Beştaş'a sağlık kurallarını ihlal etmekle eleştirdi.  Karabulut, yaptığı yazılı açıklamada, Danış'ın, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Almanya'da bir programa katılması sonrası TBMM Genel Kurul çalışmalarına iştirak ettiğini savunarak şunları kaydetti:

"İnsan sağlığı en önemli önceliğimizdir ve herkes kendisi kadar başkalarının sağlığını da düşünmek, tedbirli olmak zorundadır. Yıllarca bölücülükle, ayrımcılıkla, terörle, ülkeyi, milleti, devleti enfekte edenlerin, bugün hiç olmazsa Türkiye Büyük Millet Meclisini rahat bırakmaları gerekir. Milletvekilleri, sağlık tedbirleri konusunda istisna değildirler. Bu duyarsızlığı ve kural tanımazlığı kınıyor, TBMM Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığımızı göreve çağırıyorum."

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