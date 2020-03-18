Burak Özçivit hayranı rus model Bonya: Koronavirüs insanların yarısını öldürsün

Bir dönem yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'e kanca atan ve evliliğini bozmak için açıkttan gayret göstererek Türkiye'de de adını duyuran Rus manken Victoria Bonya, koronavirüsle ilgili skandal bir paylaşımda bulundu. "Koronavirüs insanların yarısını öldürsün" paylaşımı yapan Bonya, gelen tepkiler üzerine paylaşımını silip özür diledi.