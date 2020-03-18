Burak Özçivit hayranı rus model Bonya: Koronavirüs insanların yarısını öldürsün
Bir dönem Burak Özçivit'in peşinde koşmasıyla gündeme gelen Rus mahken Victoria Bonya, koronavirüs (Covid-19) can almaya devam ederken yaptığı paylaşımla büyük tepki çekti. Bonya, koronavirüsün insanlığın yarısını öldürmesini diledi.
Bir dönem yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'e kanca atan ve evliliğini bozmak için açıkttan gayret göstererek Türkiye'de de adını duyuran Rus manken Victoria Bonya, koronavirüsle ilgili skandal bir paylaşımda bulundu. "Koronavirüs insanların yarısını öldürsün" paylaşımı yapan Bonya, gelen tepkiler üzerine paylaşımını silip özür diledi.
Model ve oyuncu Victoria Bonya, binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsle ilgili yaptığı paylaşım sonrası büyük tepki aldı. Rus model, corona virüsü nedeniyle dünyanın yok olmasındansa, insanlığın yarısının ölmesini istediğini söyledi.
Bonya sosyal medya hesbından şu açıklamayı yaptı: “Üzgünüm ama bunu paylaşmak zorundayım. Hepimizin iyiliği için. Gezegenimiz mahvoldu. Ben, gezegeni kaybetmektense insanlığın yarısını kaybetmeyi tercih ederim.”
Victoria Bonya, paylaşımı yapar yapmaz büyük tepkilerle karşılaştı. Bonya’nın ifadelerini soykırıma benzetenler oldu.