AB komisyonu başkanından koronavirüs itirafı! Hepimiz tehlikeyi küçümsedik

Bazı ülkeler tedbir almakta çok geç kaldığı için koronavirüs bütün dünyaya yayıldı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa ülkelerinin koronavirüse karşı tedbirler almasında geç kaldığını itiraf etti. Ursula von der Leyen, "bizim hepimiz uzman olmadığımız için koronavirüs krizini küçümsedik" dedi.

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Aralık ayı sonunda Çin'in Vuhan kentinde başlayan koronavirüs salgını şimdi en çok Avrupa'yı kasıp kavuruyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen kıtanın artık koronavirüs merkez üssü olduğunu söyledi.

Alman Bild Gazetesi'ne konuşan Ursula von der Leyen, Avrupa olarak hata yaptıklarını itiraf etti ve şöyle dedi: "Biz hepimiz uzman olmadığımız için başlangıçta koronavirüs krizini küçümsedik. Ama şimdi gördük ki, bu virüs bizi uzun süre daha meşgul edecek. Bugün alınan tüm tedbirler 14 gün önce olsaydı, kulaklarımıza inanamazdık. Şimdi bunların gerekli olduğunu gördük."

Avrupa'ya seyahat yasağı

Avrupa'ya Avrupa ülkeleri dışından seyahat yasağı öneren Komisyon Başkanı von der Leyen şöyle konuştu: "Kriz boyutlarını gösterdi. Şu anda Avrupa krizin merkez üssü. Avrupa'ya daha fazla insan gelmesini önlemeliyiz. Hem burda hasta olup bizim sağlık sistemimize yük olmaması açısından hem de Avrupa'da virüs kapıp bunu başka ülkelere taşımasın diye. Bizim sağlık sistemimiz zaten oldukça yük altında.

Ben şahsen bu kavramı kullanmazdım

Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen, tüm kıtada dışarı çıkma yasağı uygulanması konusundaki soruya ise "buna üye ülkeler karar verebilir. Bu yukarıdan AB'nin alabileceği bir karar değil" cevabını verdi.Von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un koronavirüs krizini bir savaş olarak nitelemesiyle ilgili ise "ben şahsen bu kavramı kullanmazdım. Ama Fransa Cumhurbaşkanının motivasyonunu anlıyorum. Koronavirüs korkunç bir rakip. Biz onu görmüyoruz, rengini, tadını bilmiyoruz. Ama hızla yayılmasını farkediyoruz" diye konuştu.