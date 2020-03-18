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Ölümcül virüs İsrail'i de vurmaya başladı! Sayı hızla yükseliyor

İSRAİL’de 90 yeni vakanın tespit edilmesiyle koronavirüs (Covid-19) bulaşan kişilerin sayısı 427'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 90 kişide daha koronavirüs tespit edildiği belirtildi. Tedavi altına alınan yeni vakalardan 5'inin durumunun kritik olduğu bilgisi paylaşılan bakanlık açıklamasında, virüse yakalananlardan 11'inin ise iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 427'ye yükseldiği kaydedildi.

Sıkı tedbirler amaya başladı

İsrail Sağlık Bakanlığı dün koronavirüs nedeniyle bir dizi önlemler alındığını açıklamıştı. Halka zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları çağrısı yapan bakanlık, sahil, yüzme havuzları ve ulusal parklar gibi alanlara gidilmesinin de yasaklandığını duyurmuştu.

Covid-19 önlemleri kapsamında kreşler hariç tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 100 kişiyi aşan toplantı ve etkinlikler de yasaklanmıştı.

Ayrıca, market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin de kapatılmasına karar verilmişti.

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