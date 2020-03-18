HABER /  GÜNCEL

Fatma Şahin'in kızı karantinaya girmedi mi? ABD'den gelen kızıyla ilgili iddia

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yurtdışından gelen kızının karantinaya girmediği iddia edildi. Şahin sosyal medya hesabından o iddiayı yalanladı.

Abone ol

Sosyal medyanın gündemine düşen olaya göre Fatma Şahin'in ABD'de olan kızı Türkiye'ye dönüşte karantinaya girmedi. Şahin'in kızı evde yüksek ateş rahatsızlığı yaşayınca ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

İddia sosyal medyada gündeme oturunca Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin olayla ilgili açıklama yaptı. Fatma Şahin’in kızının yurtdışından geldiğini karantina uygulandığını ancak bir rahatsızlığı olmadığını söyledi.

Rutin karantina kızıma da uygulanıyor

Twitter hesabından açıklama yapan Fatma Şahin şöyle dedi: “Sosyal medyada üretilen asılsız bilgiler de en az #koronavirüs kadar hızlı yayılıyor. Kızımın yurtdışından geldiği doğru. Ama kendisinin herhangi bir rahatsızlığı yok çok şükür. Ve yurtdışından gelenlere uygulanan rutin karantina neyse ona da o uygulanıyor. Bilginiz olsun.”

İlgili Haberler
KKTC'li üst düzey ismin kızının karantinadan kaçırılma görüntüleri Ölümcül virüs İsrail'i de vurmaya başladı! Sayı hızla yükseliyor NASA da Corona virüsün altında kaldı çalışanlarını eve yolluyor  Bekir Pakdemirli'den gıda stoklarıyla ilgili flaş açıklama
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Şehir efsanesi gibi dolanan koronavirüs yalanları ve gerçekleri! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
HDP'li Meral Danış Beştaş Almanya dönüşü karantinaya girmedi tepkilere bakın ne yanıt verdi!
Metin Feyzioğlu'ndan af talebi! Acilen infaz indirimi yapılmalı
Bekir Pakdemirli'den gıda stoklarıyla ilgili flaş açıklama
Kilise görevlisinden skandal iş! Koronavirüsü 50 kişiye böyle bulaştırdı
Koronavirüs piyasaları sallıyor! Uzmanlardan altın için sert düşüş uyarısı
Fatih Altaylı'nın koronvirüs test kiti yazısı: Söyleyeyim de ister gülün ister ağlayın
ÖNCEKİ HABERLER
Ölümcül virüs İsrail'i de vurmaya başladı! Sayı hızla yükseliyor
NASA da Corona virüsün altında kaldı çalışanlarını eve yolluyor
Hale Koca kimdir yaşı kaç Fahrettin Koca eşi ne iş yapıyor?
Mesut Özil: Bana Türk domuzu deyip saldırdılar
MSB Suriye'de 4 PKK'lı terörist öldürüldüğünü duyurdu
Favipiravir etken maddesi nedir Favipiravir ilacı fiyatı nedir?
Yorumlar 1 yorum