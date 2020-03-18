Emekli promosyon ödemesi ne zaman 2020 PTT ödeme takvimi

Emeklilerin heyecanla beklediği promosyon ödemeleri başlıyor. PTT müşterilerine alternatif fırsatlar sunuyor. Peki, PTT promosyonları ne zaman ödenecek? PTT emekli promosyonu şartları neler? İşte, o konuyla ilgili detaylar.

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PTT emekli promosyonları ne zaman verilecek sorusu emekli promosyon ücretlerini alacak olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Promosyon imkanı kapsamında avantajlı kampanya seçenekleri sunan PTT ilave bir ücret talep edilmeden emekli promosyon ücretinin eve gelmesini de sağlıyor. Peki, PTT emekli promosyonları ne zaman verilecek? İşte, o konuyla ilgili bilgiler.

PTT EMEKLİ PROMOSYONLARI NE ZAMAN YATIRILIR?

PTT emekli promosyonunun ödenme şekli T.C. kimlik numarasının son hanesindeki rakama göre promosyon alınacak aylar belirlenmiştir. Müşteriler kendileri için seçilen aylarda ödemelerini alabilir:

• Kimlik numaranızın son hanesi 0 – 2 ise Mart ayında

• Son hanesi 4 – 6 olanlar Nisan ayında

• Son hanesi 8 olanlar Mayıs ayında

Anlaşma süresi olan 3 yılın bitmesi halinde ödeme tarihinden önce en yakın PTT şubesine giderek bizzat promosyon başvurunuzu yapabilirsiniz. Aynı zamanda başka bankadan emekli maaşı alıyorsanız; PTT şubesi veya e-Devlet kapısı üzerinden online işlemler ile maaşınızı PTT’ye taşıyabilirsiniz. Banka değişikliği sırasında promosyon ödemenizi aldıysanız; maaşınızı yeni taşıdığınız PTT’den tekrardan promosyon almanız mümkün değildir. PTT İle Anlaşmalı Olan Bankalar Hangileridir?Ayrıca emekli maaşı müşterileri sadece PTT şubeleri veya ATM’lerinden değil; PTT ile anlaşmalı olan bankalardan da promosyon ödemelerini alabilirler. PTT ile anlaşması olan ve promosyon imkanından yararlanılabilecek bankalar belirlenmiştir:

• Aktifbank

• Türkiye Ekonomi Bankası (TEB)

• Denizbank

PTT EMEKLİ PROMOSYONLARI NE KADAR?

Banka promosyonu uygulaması üçüncü yılını doldururken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bankalarla yeniden masaya oturacak ve promosyon miktarları için düzenleme yapılacak. SGK’nın yaptığı açıklamaya göre; Türkiye Bankalar Birliği’yle yapılan görüşmenin sonrasında promosyon miktarında artışa gidilebileceği aktarıldı. Buna bağlı olarak PTT müşterilerine verilen promosyon ücretlerinde artış yapılacağı tahmin ediliyor. Şu an için yapılan promosyon ödemeleri ise belirlenmiştir:

• 1000 liradan az maaş alanlar 300 TL,

• 1.000-2.000 TL arasında maaş alan emeklilere 375 TL

• 2.000 TL'den fazla maaşı olanlara ise 450 TL

PTT EMEKLİ PROMOSYONU NEREDEN ALINIR?

SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kapsamında hak kazandığı emekli maaşlarını PTT’den alan müşteriler; emeklilik promosyonlarını Türkiye genelindeki tüm PTT şubelerinden ve PTT ATM’lerinden çekebilirler.

Emeklilerin adına bankalara ya da PTT şubelerine gönderilen maaş ve promosyonlar 12 ay süreyle ilgili kurumda çekilmek üzere bekletilir. Hak sahibi tarafından alınmaması halinde 12 ayın sonunda maaş ve promosyonlar ilgili kuruma iade edilir. Dolayısıyla SGK’ya iade edilen bu maaş ya da promosyonun alınması için vatandaşın PTT ile değil, SGK ile iletişim geçmesi gerekir.

Emekli promosyon ücretinin hanesine getirilmesini talep eden müşterilerin öncelikle PTT ile sözleşme imzalaması gerekir. Ardından en yakın sosyal güvenlik il merkezine maaşı konutta almak istenildiğine dair bir dilekçe verilmesi şarttır. Hak sahiplerine konutta teslim hizmeti ile yapılan promosyon ödemelerinde herhangi bir yaş sınırlaması yoktur. Aynı zamanda ödemeler için ilave bir ücret talep edilmez ve promosyondan kesinti yapılmaz.