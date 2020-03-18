Sokağa çıkma yasağı nedir hangi durumlarda olur?

Türkiye'de koronavirüsün giderek artmasından dolayı her an hükümet tarafından sokağa çıkma yasağı getirilebilir. Peki sokağa çıkma yasağı nedir, sokağa çıkma yasağı hangi durumlarda olur?

Abone ol

Koronavirüs vakalarının ülkemizde her geçen gün artmasının ardından vatandaşlar hükümetten gelecek olan sokağa çıkma yasağına kilitlendi. Henüz resmi bir açıklama yok fakat vakaların giderek artması sokağa çıkma yasağına neden olabilir. Peki sokağa çıkma yasağı nedir, sokağa çıkma yasağı hangi durumlarda olur?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NEDİR?

Sokağa çıkma yasağı belli düzenlemeler uygulamak sırasında bir süre belirterek verilen bir emirdir. Sokağa çıkma yasağı, her şeyden evvel halk ayaklanmasını, isyanı ve şiddeti önlemesi ve kontrol etmesi için tasarlanmış kısıtlamaları genellikle arzu edilen ve gerekli görülen ya da en kötüsü katlanılmak zorunda olunan bir durumdur.

TÜRKİYE’DE SOKAĞA ÇIKMA YASASI YETKİSİ NASIL KULLANILIR?

Mevcut hukukta sokağa çıkma yasağı ‘yetkisi’ iki durumda verilmiştir: Resmi olağanüstü hal ilanından sonra olağanüstü hal idaresine ve sıkıyönetim ilanından sonra sıkıyönetim komutanına. İki durum da Anayasa’da tanımlanmış hukuku askıya alma müesseseleri içinde verilir.

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu’nun 3’üncü maddesinde, sıkıyönetim komutanının yetkilerini düzenleyen madde şöyledir:

Madde 3/l. “Sokağa çıkmayı kayıtlamak ve yasaklamak ve gerektiğinde sivil savunma tedbirlerinin tümünü veya bir kısmını aldırmak;”

OHAL NEDİR: Olağanüstü hâl (OHAL) , olağanüstü yönetim usullerinin uygulanmasını gerektiren doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ağır ekonomik bunalım, kamu düzenini ciddi biçimde bozan yaygın şiddet olayları gibi durumlar. Olağanüstü hâl rejimi yönetim makamlarının yetkisinin genişlemesi sonucunu yaratır. Belirli yaş aralıklarındaki vatandaşlar için çalışma yükümlülüğü, gerektiğinde para ve mal yükümlülüğü konulabilir. Olağanüstü hâl önlemlerinin ortak ve en tartışmalı yönleri ise yaygınlaştırılması ve genellikle bunlara karşı yargı yolunun kapalı olmasıdır.