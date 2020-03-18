İşte Süper Lig'de 27'nci haftada görev yapacak hakemler

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın ilk mücadelesi Atilla Karaoğlan'ın düdüğüyle başlayacakken kapanış düdüğünü Zorbay Küçük ve Ali Şansalan çalacak.Abone ol
Süper Lig’in 27’nci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın açılış maçı olan Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor mücadelesini Atilla Karaoğlan yönetecek.
20 MART CUMA
20:00 Fenerbahçe – Hes Kablo Kayserispor (Atilla Karaoğlan)
21 MART CUMARTESİ
14:00 Gaziantep FK – MKE Ankaragücü (Cüneyt Çakır)
17:00 BtcTurk Yeni Malatyaspor – Kasımpaşa (Halil Umut Meler)
17:00 Demir Grup Sivasspor – Yukatel Denizlispor (Abdulkadir Bitigen)
20:00 Beşiktaş – Fraport- TAV Antalyaspor (Ümit Öztürk)
22 MART PAZAR
13:30 Gençlerbirliği – İttifak Holding Konyaspor (Alper Ulusoy)
16:00 Çaykur Rizespor – Galatasaray (Yaşar Kemal Uğurlu)
19:00 Medipol Başakşehir – Aytemiz Alanyaspor (Ali Şansalan)
19:00 Göztepe – Trabzonspor (Zorbay Küçük)