Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy corona virüsü tehdidi sebebiyle Türkiye'ye dönmek istiyor

Koronavirüs salgınını en fazla hisseden ülkelerin başında gelen Fransa’da forma giyen Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, bu göz önünde bulundurarak Türkiye’ye dönmeye karar verdi.

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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok yerine yayılan korona virüs, hayatın her alanını olduğu gibi futbol dünyasını da olumsuz etkiledi.

Koronavirüs salgınını en fazla hisseden ülkelerin başında gelen Fransa’da forma giyen Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, bu göz önünde bulundurarak Türkiye’ye dönmeye karar verdi.

14 gün karantinada kalma süresini de kabul etti

Fanatik'in haberine göre; şu anda olağanüstü bir hal ilan edilen ülkede kalmak istemeyen ve evlerine dönme talebinde bulunan iki milli futbolcu, 14 gün karantinada kalma süresini de kabul etti.





Kulüple görüşüp izin aldılar

Le Havre’da forma giyen sol bek Umut Meraş ve stoper Ertuğrul Ersoy, ailelerinin yanına dönerek zor günleri birlikte atlatmak istediklerini bildirdi. İki oyuncu da Le Havre kulübüyle görüşerek izin aldı.

Dışişleri Bakanlığı devrede

Dışişleri Bakanlığı tarafından da oyunculara bilgilendirme yapıldı. Her iki isim de 14 gün boyunca karantinada kalacaklarına dair garanti verdi.

İki futbolcu Türkiye’de aileleriyle olmak istiyor

İki futbolcunun da Koronavirüs testlerinden geçmeye ‘tamam’ dediği ve şu anda Fransa’da liglerin askıya alınmasından dolayı kendi başlarına Türkiye’de antrenman yapacakları ifade edildi. Fransa’da sokağa çıkmak bile hayati şartlar dışında olanaksız olduğu için iki futbolcu Türkiye’de aileleriyle olmak istiyor.