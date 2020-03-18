HABER /  OTOMOBİL

Toyota coronavirüs tedbiri kapsamında Türkiye'de üretimi durdurma kararı verdi!

Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durdurma kararı veren Ford Otosan'dan sonra Toyota da Sakarya fabrikasında 21 Mart-5 Nisan tarihleri arasında üretimi durduracak.

Abone ol

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sağlık Bakanlığı'nın kamuoyuna duyurduğu koronavirüsün yayılmaması yönündeki tavsiyeleri doğrultusunda, iş ve toplumsal sağlığı desteklemek amacıyla önemli tedbirler aldı.

Bu kapsamda şirket, çalışanlarının sağlığını güvence altına alma konusunda en üst düzeyde hassasiyet göstererek 21 Mart-5 Nisan tarihleri arasında 2 hafta süreyle üretime ara verecek.

"Üretim faaliyetlerini sürdüreceğiz"

Önceki yıllarda sergilediği üretim ve ihracat performansını artırmayı hedefleyen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, belirtilen süre sonunda oluşacak durumu gözden geçirerek üretim faaliyetlerini sürdürmeyi hedeflediğini belirtti.

Ford Otosan önceki gün kararı açıklamıştı

Önceki gün Ford Otosan Gölcük'teki fabrikasında koronavirüs nedeniyle üretime ara vereceğini açıklamıştı. Ford, 30 Mart- 4 Nisan tarihleri arasında çalışmayacak. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı: "Yurt dışındaki üretim tesislerinde oluşan kesintiler nedeniyle üretim takvimimizde değişiklik yapılması gereksinimi doğmuştur. Bu kapsamda 30.03.2020 – 04.04.2020 tarihleri arasında Kocaeli Gölcük fabrikamızda üretime ara verilecektir."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul hiç böyle görmediniz! koronavirüs etkisiyle meydanlar sokaklar bomboş Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İran'da korkunç senaryo! 3,5 milyon insan ölecek
Fahrettin Altun açıkladı! Koronavirüsle mücadele için 15 bin kişi başvurdu
Doktor Mehmet Öz'den koronavirüs için seks önerisi!
Fatma Şahin'in kızı karantinaya girmedi mi? ABD'den gelen kızıyla ilgili iddia
Mesut Özil: Bana Türk domuzu deyip saldırdılar
HDP'li Meral Danış Beştaş Almanya dönüşü karantinaya girmedi tepkilere bakın ne yanıt verdi!
ÖNCEKİ HABERLER
İşte Süper Lig'de 27'nci haftada görev yapacak hakemler
Trabzonspor’un kadro maliyeti azaldı
Rıza Çalımbay: Futbolcuların çoğunun kafası rahat değil
Karınca istilası nerede Türkiye'ye geldi mi son durum?
Bir ülke daha sokağa çıkma yasağı ilan etti!
2020 hacamat takvimi mart ayı hangi günler yapılır?
Yorumlar