Toyota coronavirüs tedbiri kapsamında Türkiye'de üretimi durdurma kararı verdi!

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sağlık Bakanlığı'nın kamuoyuna duyurduğu koronavirüsün yayılmaması yönündeki tavsiyeleri doğrultusunda, iş ve toplumsal sağlığı desteklemek amacıyla önemli tedbirler aldı.

Bu kapsamda şirket, çalışanlarının sağlığını güvence altına alma konusunda en üst düzeyde hassasiyet göstererek 21 Mart-5 Nisan tarihleri arasında 2 hafta süreyle üretime ara verecek.

"Üretim faaliyetlerini sürdüreceğiz"

Önceki yıllarda sergilediği üretim ve ihracat performansını artırmayı hedefleyen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, belirtilen süre sonunda oluşacak durumu gözden geçirerek üretim faaliyetlerini sürdürmeyi hedeflediğini belirtti.

Ford Otosan önceki gün kararı açıklamıştı

Önceki gün Ford Otosan Gölcük'teki fabrikasında koronavirüs nedeniyle üretime ara vereceğini açıklamıştı. Ford, 30 Mart- 4 Nisan tarihleri arasında çalışmayacak. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı: "Yurt dışındaki üretim tesislerinde oluşan kesintiler nedeniyle üretim takvimimizde değişiklik yapılması gereksinimi doğmuştur. Bu kapsamda 30.03.2020 – 04.04.2020 tarihleri arasında Kocaeli Gölcük fabrikamızda üretime ara verilecektir."