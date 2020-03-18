İran'da korkunç senaryo! 3,5 milyon insan ölecek

İRAN 'daki Şerif Teknik Üniversitesi'nden bilim insanlarınca hazırlanan koronavirüs raporunda, virüs nedeniyle 3,5 milyon kişinin hayatını kaybedebileceği belirtildi.

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Koronavirüs, İran'da 988 kişinin ölümüne yol açtı. Ülkedeki vaka sayısı 16 bini aştı. Raporda, koronavirüsün İran'daki olası etkilerine ilişkin 3 senaryo ileri sürüldü.

Karantina uygulanırsa ölü sayısı 12 bin

İlk ve en iyi senaryo "karantinanın tam anlamıyla uygulanması ve halkın, virüsten korunmak için açıklanan talimatlara harfiyen uyulması halinde" yaşanacakları anlatıyor.İnsanların yüzde 80 oranında birbirlerinden izole edildiği bu senaryoya göre, salgının zirvede olacağı nisan ayının ilk günleri için vaka sayısı 120 bin, ölü sayısı ise 12 bin civarında öngörülüyor.

Eksik karantinada ölü sayısı 110 bin

Ancak karantina uygulamasının eksik yapılması ve insanların temas seviyesinin yüzde 50'lerde olması durumunu içeren 2'nci senaryoya göre ise salgının zirvede seyredeceği nisan ayı sonları için vaka sayısının 300 bin, ölü sayısının da 110 bin civarında olması bekleniyor.

Karantina uygulanmazsa ölü sayısı 3,5 milyon

En kötüsü olan 3'üncü senaryoda ise karantina uygulanmaması ve insanların virüsten korunmaya yönelik talimatları dikkate almamaları durumunda yaşanacaklar ele alınıyor.Toplum sağlığının daha kötüye gideceği öngörülen bu senaryoda, virüsün yayılma hızının yüzde 65 seviyelerinde olması bekleniyor.Bu durumda salgının zirveye çıkma süresinin mayısın son günlerine kadar uzayacağı ve vaka sayısının yaklaşık 4 milyon, ölü sayısının ise 3 milyon 500 bin civarında gerçekleşeceği ifade ediliyor.