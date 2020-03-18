7.5 milyon yaşlı koronavirüs riski altında ama onlar hala sokakta
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs nedeniyle Türkiye'de ilk ölüm gerçekleşti. Dünya genelinde virüsün en çok vurduğu grup yaşlılar olurken, Türkiye'de yaşlı nüfusun 7.5 milyon olduğu açıklandı. Risk grubunda olmalarına rağmen Türkiye'nin yaşlılarının uyarılara hiç kulak esmedikleri görülüyor.
Dünyada hızla yayılan ve ülkemizde de dün ilk can kaybına neden olan koronavirüsün (Covid-19) yaş ortalaması yüksek olan kişilerde etkisinin yüksek olduğu biliniyor. TÜİK’in bugün açıkladığı verilere göre 83 milyon nüfuslu Türkiye’de yaşayan 65 ve daha yukarı yaştaki kişilerin sayısı 7 milyon 550 bin 227. Ancak yaşlı kesimin büyük bir çoğunluğu uyarıları dikkate almayarak parklarda akranlarıya buluşuyor, en yüksek emekli promosyonunu veren bankayı bulmak için şube şube geziyor, camilerde vakit ve cuma namazlarının cemaatle kılınması yasaklanmasına rağmen pek çok 65 yaş üstü kişi camilere gitmeye devam ediyor.
Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını sonrası, vaka sayısının 98’e çıktığı ve 89 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği Türkiye’de de 60 yaş üstü kişilerin evden çıkmamaları konusunda sık sık uyarılar yapılıyor. Ancak yaşlı kesimin büyük bir çoğunluğunun bu uyarıları dikkate almayarak sokaklarda, caddelerde, bankalarda, camilerde dolaşıyor.
Yaşlı kesimin büyük bir çoğunluğu koronavirüsle ilgili uyarıları dikkate almayarak parklarda akranlarıya buluşuyor, en yüksek emekli promosyonunu veren bankayı bulmak için şube şube geziyor, ‘evden emekli maaşı ödemesi’ uygulaması başlamasına rağmen bankamatikleri kullanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın vakit ve cuma namazlarının cemaatle kılınmayacağını açıklamasına rağmen pek çok 65 yaş üstü kişi camilere gitmeye devam ediyor.
TÜİK verilerine göre, yaşlı nüfus son beş yılda yüzde 21,9 artarken yaşlı nüfusun yüzde 62.8'i 65-74 yaş grubunda yer alıyor ve Türkiye'de 1 milyon 373 bin 521 yaşlı tek başına yaşıyor. Haliyle en riskli grubu bu yaşlı nüfus oluşturuyor.