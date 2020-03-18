7.5 milyon yaşlı koronavirüs riski altında ama onlar hala sokakta

Dünyada hızla yayılan ve ülkemizde de dün ilk can kaybına neden olan koronavirüsün (Covid-19) yaş ortalaması yüksek olan kişilerde etkisinin yüksek olduğu biliniyor. TÜİK’in bugün açıkladığı verilere göre 83 milyon nüfuslu Türkiye’de yaşayan 65 ve daha yukarı yaştaki kişilerin sayısı 7 milyon 550 bin 227. Ancak yaşlı kesimin büyük bir çoğunluğu uyarıları dikkate almayarak parklarda akranlarıya buluşuyor, en yüksek emekli promosyonunu veren bankayı bulmak için şube şube geziyor, camilerde vakit ve cuma namazlarının cemaatle kılınması yasaklanmasına rağmen pek çok 65 yaş üstü kişi camilere gitmeye devam ediyor.