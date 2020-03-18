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ABD'de yaşayan Türk çift coronavirüs kiti geliştirdi! Testi 3 ila 10 dakikada yapıyor

Ölümcül virüsle ilgili güzel gelişmeler yaşanmaya başladı. ABD'de yaşayan Serhat Pala ve Zeynep Ilgaz Pala, "bir damla kanla 3-10 dakikada yeni tip coronavirüs (Kovid-19) testi yapabilen" kit ürettiklerini duyurdu.

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Serhat ve Zeynep Ilgaz Pala çifti, yaptıkları açıklamada, California’nın San Diego kentinde kurdukları "Confirm Biosciences" adlı şirketlerinde yaptıkları çalışmaları aktardı.

Virüsü taşıyanların kısa sürede tespit edilebilmesi için yaptıkları çalışmalarda kitin kısa sürede sonuç verdiğini belirten Pala çifti, üretim aşamasına geçtiklerini duyurdu.

"3-10 dakika arasında sonuç veriyor"

Pala çifti, dünyayı etkileyen virüs karşısında bir şeyler yapmaları gerektiğine inandıklarını belirterek, şunları kaydetti: 'Ekibimizle gece-gündüz buna yoğunlaştık. 'Hastanelerin laboratuvarlarında kısıtlı imkanlarda çok pahalıya mal olan ve uzun zamana yayılan testleri daha kısa sürede ve çabuk nasıl gerçekleştiririz, binlerce kişiye nasıl umut, çare oluruz' diye yola çıktık.

Test kitlerini Çinli ortağımızla üreterek piyasaya sürdük. CE işaretli test kiti, yanal akış teknolojisini (Lateral flow technology) kullanarak virüsü küçük bir damla kan örneği ile tespit etmektedir. 3-10 dakika arasında süren test, Çin, Avrupa ve başka kıtalarda milyonlarca adet satılmaya başlandı.

Serhat ve Zeynep Ilgaz Pala, "Türkiye'ye bu konuda yardımcı olmak en büyük görevimiz. Sağlık Bakanlığıyla iş birliğine hazırız. Bize www.confirmbiosciences.com sitemizden ulaşabilirler." ifadelerini kullandı.

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