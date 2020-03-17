HABER /  GÜNCEL
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz

Kocakarı günler ne zaman 2020 kocakarı soğukları ne zaman başlar?

Geçtiğimiz hafta 20 derecelere dayanan hava sıcaklığının 15 derece düşmesinin ardından vatandaşlar kocakarı soğukları başladı mı, kaç gün sürecek araştırmaları yapmaya başladı. Peki Berdülacüz olarak da bilinen kocakarı soğukları nedir, kaç gün sürecek?

Abone ol

Berdül'acüz ya da diğer bir adıyla Kocakarı soğukları, mevsim normallerinin altında soğuk hava getiren doğa olayı olarak tanımlanabilir. Genelde Mart ayında görülen Kocakarı soğukları ne zaman başlar merak konusu oldu. İşte, detaylı bilgiler...

KOCAKARI SOĞUKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR: Mart ayının ortalarında normallerin altındaki soğuk havanın sürdüğü 7 günün genel adı Berdül'acüz olarak bilinir. Her ne kadar kışın en sert hissedildiği dönem olsa da baharın ayak seslerini duyuran, Berdül'acüz 11-17 Mart arasında yaşanıyor.

BERDÜLACÜZ NE DEMEK: Berdülacüz’e halk arasında “kocakarı soğukları” ismi verilmiştir. Berdül’acüz “Acüz” omurgamızdaki “kuyruk sokumu” dediğimiz son kemiğin ismi. Yani soğuğun kuyruk sokumuna kadar hissedilmesinden dolayı böyle bir benzetme söz konusu. Bu kelime Arapça'da kocakarı manasına gelen “acüze” sözcüğü ile karıştırılınca, bir de üstüne bu soğuklarda çok fazla yaşlı kadının hayatını kaybetmesi söz konusu olunca deyim halkın ağzına “kocakarı soğukları” olarak kalmış.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bu kan grubunda olanlar dikkat! Korona en çok onları vuruyor
E ticaret devi Amazon koronavirüs nedeniyle 100 bin çalışan alacağını açıkladı
Altında sert dalgalanma! Analistlerden dikkat çeken uyarılar
Koronavirüs karantinasında 14 gün kuralına uymayana ağır ceza
Bakan Çavuşoğlu Avrupa'dan gelecek Türklerin sayısını açıkladı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakalar artacak okul tatili uzayabilir
ÖNCEKİ HABERLER
Almanya 614 milyar dolar ayırdı! Fransa gaz ve elektrik kirayı askıya aldı
Milli Eğitim Bakanlığı meslek liselerinde maske üretecek
Arık Böke Çukur kim oynuyor Barış Arduş kimdir dizileri
Cübbeli Ahmet Hoca videosu 17 Mart gecesi neler olacak anlattı
Beşiktaş'a Corona virüs şoku! İki isim idmana çıkmak istemedi
17 Mart gecesi neler olacak Cübbeli Ahmet Hoca bela videsou
Yorumlar