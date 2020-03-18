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Apple mağazaları süresiz olarak kapatıldı!

Apple'ın internet sitesinde yer alan bir duyuruya göre Apple mağazalarının yeni bir açıklama yapılana dek süresiz olarak kapatıldığı duyuruldu.

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Apple'ın CEO'su Tim Cook birkaç gün önce yaptığı açıklamada Çin dışındaki mağazalarının 27 Mart'a kadar kapalı tutulacağını açıklamıştı.

Süresiz kapatıldı

Yeni açıklamada Çin dışındaki Apple mağazalarının ikinci bir duyuruya kadar süresiz olarak kapatıldığı belirtildi. Müşteriler teknik destek için çağrı merkezlerine yönlendirildi.

"Teknik destek için..."

Apple'ın internet sitesinde yer alan duyuruda, “Mağazalarımız ikinci bir duyuruya kadar kapalı. Müşterilerimize ayrıcalıklı bir hizmet vermeye bağlıyız” ifadesi kullanıldı. Apple kullanıcıları teknik destek için çağrı merkezleri ve online işlemlere yönlendirildi.

İstanbul'da Apple'ın iki mağazası bulunuyor. Mağazaların biri Zorlu Center'da biri de Akasya AVM'de.

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