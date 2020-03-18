AVM'lerin açılış saatleri değiştirildi! BMD AVM'ler kapatılsın kararı aldı

TÜRKİYE'de koronavirüs vaka sayısı 98'e yükselirken AVM'lerin kapatılması gündemde. Şimdiler sadece AVM'lerin açılış saatleri değiştirildi. Sendikalarla birlikte Birleşmiş Markalar Derneği'nden de AVM'lerin kapatılması yönünde tavsiye kararı çıktı.

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Türkiye'de İçişleri Bakanlığı genelgesi ile tiyatro, sinema, kafeterya, kafe, her türlü oyun salonları, çay bahçesi, dernek lokalleri, spor salonlarının faaliyetleri durdurulmuştu. Şimdi gündemde AVM'ler var. Alınan son kararla AVM'lerin açılış saati 10'dan 12'ye çekildi. Ancak AVM'de çalışanlar bunu yeterli bulmuyor. Konu bugün sosyal medyada #AVMlerKapatılsın başlığı ile TT listesine girdi.

Tez-Koop-İş Sendikası 'AVM'lerde çalışanların risk altında olduğunu' açıkladı. Tez Koop-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Caner Fırat "AVM’lerde Türkiye genelinde yaklaşık 700 bin kişi var' diyerek şunu önerdi:



-Risk seviyesi en yüksek yerlerden birisi. Alınan tedbirler yetersiz. AVM içindeki işletmeler risk taşıyan çalışanları zoraki senelik izine çıkarmakla çözüm buluyorlar. AVM’ler risk seviyesi bitene kadar kapatılmalı, çalışanlar da ücretli mazeret iznine çıkarılmalıdır”.

İşçilerin ve halk sağlığının korunması için AVM'lerin kapanması zorunludur. Önlem alınmayan işyerlerinin yarattığı tehditin tüm ülkeyi tehdit ettiği unutulmamalıdır. #coronaAvmde — Tez-Koop-İş Sendikası (@tezkoopissndk) March 17, 2020

AVM'ler kapatılsın kararı aldık

Birleşmiş Markalar Derneği'nden de AVM'lerin kapatılması yönünde karar çıktı. BMD'den yapılan açıklamada 'bakanlıkların belirleyeceği tarihe kadar AVM'lerin ticarete ara verilmesi konusunda tavsiye kararı alınmıştır" denildi.

Yönetim Kurulumuz,çalışanlarımızın ve müşterilerimizin koronavirüs tedbirleri kapsamında temasları enaza indirmek amacıyla Bakanlıkların belirleyeceği tarihe kadar,Cadde ve AVM Mağazalarında perakende ticarete ara verilmesi konusunda tavsiye kararı almıştır.Üyelerimize duyurulur. — BMD (@BMDonline) March 17, 2020

AVM çalışanları da sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalışıyor. AVM çalışanları şunları söylüyor:









