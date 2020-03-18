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İnegöl'de cenaze namazını birer metre mesafeyle saf tutarak kıldılar

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Emel Şen'in cenaze törenine koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece birinci ve ikinci derece yakınları katıldı, kılınan namaz sırasında da cemaat birer metre mesafeyle saf tuttu.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Emel Şen (80), rahatsızlığı nedeniyle sabaha karşı hayatını kaybetti. Şen için bugün İshakpaşa Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye Şen'in birinci ve ikinci derece yakınları, maske ve eldiven takarak katıldı.

İmam Mehmet Nuri Memiş de acılı aile üyelerine birer metre mesafeyle durmaları gerektiğini söyledi. Cemaatin birer metre mesafeyle saf tutarak cenaze namazını kıldığı Emel Şen, Mahmudiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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