ING Türkiye emekli promosyon ödemeleri kaç para 2020

Yaklaşık 13 milyon emeklinin promosyon ödemeleri başlıyor. Bankalar ayrıca emeklilere promosyon ödemelerinin yanı sıra farklı avantajlarda sağlıyor. Peki ING Türkiye ne kadar promosyon ödemesi yapacak, ING Türkiye promosyon ödemeleri ne zaman?

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2017 yılında emeklilere ilk defa 3 yıllık süre için promosyon ödenmesi sağlanmıştı. O dönemde 12 milyon emekliye 4,6 milyar liralık promosyon ödemesi yapıldı. Üç yıllık sürenin bitmesiyle 2020-2023 dönemi için yeni bir sözleşme çalışmaları tamamlandı. Peki ING Türkiye emekli promosyon ödemesi ne kadar olacak?

3 yıl boyunca kendi müşterisi yapmak için nakit ödeme, harcama söz verme karşılığında ilave ödeme, ücretsiz EFT, uygun faiz oranlarıyla kredi imkanı ve kredi kartı aidatı alınmaması gibi avantajlar sunuyor. Emeklilere 500 ila 2 bin 750 liraya varan nakit ya da ek promosyon ödeme avantajı sağlanıyor.

ING Türkiye

ING Türkiye, maaşını ING'den alan emekli maaş müşterilerine 2 bin 550 lira nakit promosyon fırsatı sunuyor. Avantajlı kampanya kapsamında ING'li emekliler, sunulan 750 liraya varan nakit promosyona ek olarak, Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yaptıkları her ay için de 50 lira nakit promosyon alacak.Böylece 3 yıl için ek 1800 lira promosyon, toplamda ise 2 bin 550 liraya varan nakit promosyon fırsatı sunulacak. ING'li emekliler ayrıca Turuncu Ekstra programı kapsamında birikimlerinde ayrıcalıklı faizden yararlanabilecek, internet ve mobil bankacılıktan yapacakları para transferlerine ücret ödemeyecek.