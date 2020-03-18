Halkbank emekli promosyon ödemeleri kaç para 2020

Yaklaşık 13 milyon emeklinin promosyon ödemeleri başlıyor. Bankalar ayrıca emeklilere promosyon ödemelerinin yanı sıra farklı avantajlarda sağlıyor. Peki Halkbank ne kadar promosyon ödemesi yapacak, Halkbank promosyon ödemeleri ne zaman?

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2017 yılında emeklilere ilk defa 3 yıllık süre için promosyon ödenmesi sağlanmıştı. O dönemde 12 milyon emekliye 4,6 milyar liralık promosyon ödemesi yapıldı. Üç yıllık sürenin bitmesiyle 2020-2023 dönemi için yeni bir sözleşme çalışmaları tamamlandı. Peki Halkbank emekli promosyon ödemesi ne kadar olacak?

3 yıl boyunca kendi müşterisi yapmak için nakit ödeme, harcama söz verme karşılığında ilave ödeme, ücretsiz EFT, uygun faiz oranlarıyla kredi imkanı ve kredi kartı aidatı alınmaması gibi avantajlar sunuyor. Emeklilere 500 ila 2 bin 750 liraya varan nakit ya da ek promosyon ödeme avantajı sağlanıyor.

Halkbank

Sosyal Güvenlik Kurumu ile protokol imzalayan Halkbank, emekli müşterilerine 750 liraya varan promosyon ödemesi yapacak.Halkbank'ın promosyon tutarı, 1500 liraya kadar brüt maaşlarda 500 lira, 1500 - 2 bin 500 lira arası brüt maaşlarda 625 lira, 2 bin 500 lira ve üstü brüt maaşlarda 750 lira olacak. Ödemeler tek seferlik yapılacak, uygulamadan yararlanan emekliler maaşlarını 3 yıl boyunca Halkbank'tan alma taahhüdü verecek.Başvurular Halkbank şubeleri, ATM'leri, İnternet Şubesi ve "0850 222 0 400" DIALOG kanalı aracılığıyla yapılabilecek. Emekli maaşını Halkbank üzerinden alanlar, 750 TL'ye kadar promosyon ödemesinin yanı sıra yurt geneline yaygın şube ve ATM ağından maaş tutarının tamamını çekebilme imkanına sahip olacak.