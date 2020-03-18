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Berna Gözbaşı'ndan TFF'ye Koronavirüs isyanı

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, liglerin devam edeceğinin açıklanması üzerine çok sert konuştu.

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Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in maçların seyircisiz oynanacağının devam edeceğini ifade etmesine tepki gösterdi.

''Kulüpler Birliği Başkanı da Cumhurbaşkanımızın kararını bekliyor''
Berna Gözbaşı yaptığı açıklamada, "Futbolcular maça maskeyle mi çıksın? Böyle bir şey olabilir mi? Kulüpler Birliği'nin whatsapp grubu var, orada herkes fikrini söylüyor! Kulüpler Birliği Başkanı da Cumhurbaşkanımızın kararını bekliyor." dedi.

''Kimse başkasının yaşam hakkı için karar veremez''
''Bu sağlık konusu, can konusu.'' diyen Gözbaşı, ''Herkes kendi kararını verebilmeli! Kimse başkasının yaşam hakkı için karar veremez, biz başkanlar olarak böyle bir şeye karar veremeyiz. Futbolcular maça çıkmak istemezse nasıl ikna edeyim?Zaten bu durum insan haklarına aykırı, temas var, her şey var" ifadelerini kullandı.

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