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Hoffenheim kulübü başkanı Dietmar Hopp'tan koronavirüs aşısı müjdesi

Almanya Bundesliga'da Hoffenheim'ın sahibi olan Dietmar Hopp, dünyayı etkisi altına corona virüs (Covcid 19) aşısı konusunda umut oldu.

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Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim’ın Başkanı Dietmar Hopp, bir kaç ay önce taraftarların hedefi haline gelirken son günlerdeki açıklamalarıyla umut oldu.

Aşı sonbahara hazır olacak
İş yazılımları alanında dünya çapında faaliyet gösteren SAP'ın kurucusu olmasının yanısıra, Dietmar Hopp Vakfı ile eğitim, sağlık, spor ve sosyal yardım derneklerine 800 Milyon Euro'luk bir bütçe ile destek veren Hopp, corona virüsü aşısının sonbahara hazır olabileceğini açıkladı.



Trump'ın teklifini reddetti
Hopp'un sahibi olduğu mikrobiyoloji şirketi CureVac'e aşı çalışmaları için Avrupa Birliği 80 milyon Euro'luk bir destek sağlarken; Hopp'un Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın teklifini de reddettiği Alman basınına yansıdı. Trump'un aşıyı ABD'de kullanmak istediği ancak Dietmar Hopp'un buna 'hayır' yanıtı verdiği bildirildi. 



“İnsanlara yardım etmek istiyoruz''
Hopp, corona virüsü aşısını tüm insanlık için üreteceklerini belirtirken “İnsanlara yardım etmek istiyoruz. Ancak bunu belirli ülkelerdeki insanlar için yapmayacağız. Tüm dünyaya yardımcı olacağız” ifadelerini kullandı.



''Aşı ABD’ye satılmayacak''
Alman Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ise konuya ilişkin olarak “Aşı ABD’ye satılmayacak. Almanya satılık değildir” açıklamasını yaptı. 

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