İş Bankası emekli promosyon ödemesi kaç para oldu 2020 ödeme günleri

Yaklaşık 13 milyon emeklinin promosyon ödemeleri başlıyor. Bankalar ayrıca emeklilere promosyon ödemelerinin yanı sıra farklı avantajlarda sağlıyor. Peki İş Bankası ne kadar promosyon ödemesi yapacak, İş Bankası promosyon ödemeleri ne zaman?

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2017 yılında emeklilere ilk defa 3 yıllık süre için promosyon ödenmesi sağlanmıştı. O dönemde 12 milyon emekliye 4,6 milyar liralık promosyon ödemesi yapıldı. Üç yıllık sürenin bitmesiyle 2020-2023 dönemi için yeni bir sözleşme çalışmaları tamamlandı. Peki İş Bankası emekli promosyon ödemesi ne kadar olacak?

3 yıl boyunca kendi müşterisi yapmak için nakit ödeme, harcama söz verme karşılığında ilave ödeme, ücretsiz EFT, uygun faiz oranlarıyla kredi imkanı ve kredi kartı aidatı alınmaması gibi avantajlar sunuyor. Emeklilere 500 ila 2 bin 750 liraya varan nakit ya da ek promosyon ödeme avantajı sağlanıyor.

İş Bankası

Türkiye İş Bankası, emekli müşterilerine 1000 liraya varan promosyon ödemesinin yanı sıra ilave ayrıcalıklar sunuyor.3 yıllık promosyon ödemeleri, 1 aya karşılık gelen gelir/aylık tutarı üzerinden ve ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının toplamı dikkate alınıp hesaplanarak 3 yıllığına peşin olarak verilen taahhütler için, 1500 liradan düşük maaşlar için 750 lira, 1500-2 bin 500 lira arası maaşlar için 875 lira, 2 bin 500 TL ve üzerinde maaşlar için 1000 lira olacak.