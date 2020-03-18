Gaziosmanpaşa'da Corona virüs bahanesiyle sahte dezenfektan fırsatçılığı

İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da sahte dezenfektan üretimi yapan depoya operasyon gerçekleştirildi. Ele geçirilen etil alkol gibi malzemelerin miktarı bu kadarı da olmaz dedirtti.

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Gaziosmanpaşa'da bir depoda sahte dezenfektan üretildiği ihbarını alan ekipler depoya operasyon düzenledi. Operasyonda bir kişi gözaltına alınırken binlerce şişe sahte dezenfektan ele geçirildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Corona virüs salgının ardından sahte dezenfektan ve maske üretiminin önüne geçmek için çalışma başlattı. Güvenlik polisi, Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak Mahallesindeki bir depoda dezenfektan üretimi yapıldığı bilgisi alınır alınmaz, ekipler öğlen saatlerinde depoya operasyon düzenledi.

Binlerce dezenfektan malzemesi ele geçirildi

Gerçekleştirilen operasyonda 3 bin şişe dezenfektan, 5 ton etil alkol, 37 bin boş şişe, kıvam arttırıcı hammadde, dezenfektan üretiminde kullanılan çeşitli hammaddeler ve üretim makineleri ele geçirilirken, depo içerisinde 7 bin şişelik üretim yapmak için hazırlanmış hammadde bulundu.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, depo mühürlendi. Deponun içerisine kurulan bir makine sisteminde dezenfektan üretimi yapılan yerin hijyenden uzak bir imalathane olduğu görüldü. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.