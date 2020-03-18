Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan ailelere koronavirüs uyarısı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dünyayı sarsan koronavirüsle ilgili ailelere önemli uyarılar yaptı. Selçuk virüse dair haber izlenmesinin çocuklarda derin izler bırakabileceğini söyledi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili aileleri uyardı. Selçuk, çocukların yanında sürekli virüse dair haber izlenmesinin onların ileriki yaşlarında derin izler bırakabileceğini belirterek, "Lütfen tedbirli olalım" dedi.

Twitter'dan açıklama yapan Selçuk, "Çocukların yanında virüse dair haberleri izlemek, yaşlarına uygun olmayan görüntüleri izletmek ve sohbet gündemini sürekli virüs ekseninde tutmak çocuklarımızın ileriki yaşantısında derin izler bırakabilir. Lütfen tedbirli ve bununla birlikte sağ duyulu olalım" ifadesini kullandı.