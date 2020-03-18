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Bangladeş'te koronavirüsten dolayı ilk ölüm gerçekleşti

Koronavirüsün yayılması sonucu Bangladeş'te ilk kez 1 kişi hayatını kaybetti.

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Bangladeş'te Epidemiyoloji Hastalık Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Meerjady Sabrina Flora, basına yaptığı açıklamada, koronavirüs teşhisi konulan 70 yaşındaki bir kadının yaşamını yitirdiğini belirtti.

İlk ölüm gerçekleşti 

Dr. Flora, kalp hastalığı, yüksek tansiyon, diyabet ve böbrek rahatsızlığı olan kadının, koronavirüsü yurt dışından gelen temas ettiği birinden aldığını belirterek, koronavirüs kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiğini açıkladı.

Vaka sayılarında artış

Ülkede 3 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini belirten Flora, toplam vaka sayısının 14'e yükseldiğini aktardı.

Flora, ülkede vakaların aile teması yoluyla yayıldığını vurguladı. Bangladeş'te koronavirüsün yayılmasını önleme çalışmaları kapsamında tüm eğitim kurumlarının ay sonuna kadar kapatıldı.

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