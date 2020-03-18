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Denizlispor Başkanı Ali Çetin: Süper Lig ertelenmeli

Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin Corona virüs gündemine dair konuştu. Alınan karara saygı duyacaklarını belirttikten sonra liglerin ertelenmesinin gerekli olduğunu söyledi.

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Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, gerçekleştirdiği röportajda Corona virüs nedeniyle Süper Lig'in ertelenmesini istediklerini belirtti.

"Sağlık hiçbir zaman geri gelmiyor" 

Başkan Çetin Corona virüsün dünyayı etkisi altına aldığını, Türkiye'de de vakaların görüldüğünü hatırlattı. Salgın nedeniyle Süper Lig'e ara verilmesi gerektiğini belirten Çetin, "Her şeyin başı sağlık. Biz de ligin ertelenmesini istiyoruz. Futbolcuların düşüncesi de bu yönde. Onların da çocukları, aileleri var.  Alınan kararlara uymakla mükellefiz ancak ligin ertelenmesi taraftarıyız. Maçlar 1 ya da 2 ay sonra oynanabilir ama sağlık hiç bir zaman geri gelmiyor. Lanet olası bir virüsle karşı karşıyayız. İnşallah bir an önce başımızdan defolup gider ve dünya da normal yaşantısına geri döner" diye konuştu.

"Dünyadaki gibi Türkiye'de de.."

Taraftarsız oynanan karşılaşmaların seyir zevkinden uzak geçtiğini kaydeden Çetin, "İnsanlar, çoluk çocuklarının rızkından arttırıp kombine aldılar. En uygunu bence liglere ara verilmesi. Hem futbolcular, hem taraftarlar hem de tüm kulüpler için dünyadaki gibi Türkiye'de de ertelenmesi gerektiği kanısındayız" diye konuştu.

Başkan takımın performansından memnun

Denizlispor Başkanı Çetin, takımın son dönemdeki performansından memnun olduklarını da belirterek, son 3 haftada ortaya konulan futbolun gelecek için umut verdiğini, takım olarak başarılı olacaklarına inandıklarını kaydetti. 

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