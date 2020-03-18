HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüp Sabri Tuncer kolanyalarının sahibini aradı

Eyüp Sabri Tuncer’in 3. kuşak temsilcisi Engin Tuncer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini aradığını söyledi. Tuncer, "Ben kendisiyle bugüne kadar hiç tanışmamıştım. Fiyatlarımızı yükseltmediğimizi kendisi takip etmiş. Ben durumu anlattım" dedi.

Abone ol

Eyüp Sabri Tuncer’in 3. kuşak temsilcisi Engin Tuncer, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'den de bir kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kolonyalara artan talebi yorumladı. Tuncer, “Etil alkol ihtiyacımız arttı. Şeker fabrikalarındaki melastan alkol ihtiyacımızı karşılıyoruz. Artan talebe karşı günde 45 ton alkol kullanarak 60 ton kolonya üretiyoruz. Yeterli alkol bulursak 100 ton kolonya da üretme kapasitemiz var” diye konuştu.

Fiyatları yükseltmememizi takip etmiş

Tuncer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini aradığını da anlattı: “Ben kendisiyle bugüne kadar hiç tanışmamıştım. Fiyatlarımızı yükseltmediğimizi kendisi takip etmiş. Ben durumu anlattım. ‘Biz bu işi aile olarak 100 yıldır yapıyoruz, biz bugünlerin geçeceğini düşünüyoruz, bu yüzden de elimizden geleni yaparak üreteceğiz, fiyat da yükseltmeyeceğiz.’ dedim. Kendisi de memnuniyetle karşıladı."

"Bir Milli Güvenlik meselesi"

"Bunun gerçekten de milli güvenlik meselesi olduğunu düşünüyorum. Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarına herkes uymalı. Korkuyla da yaşayıp olmayacak gerginlikler içine de girmemeli. Kendimizin, evimizin hijyenine özen gösterirsek bu dönemi sakin geçirirsek en az hasarla atlatırız.”

SON DAKİKA HABERLERİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan ailelere koronavirüs uyarısı!
Can Dündar'dan koronavirüs üzerinden tepki çeken iddia
Eczacılar Birliği koronavirüs kararı N95, FFP2 ve FFP3 maskelerine reçete şartı
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs önlemleriyle ilgili önemli açıklamalar
ABD'de yaşayan Türk çift coronavirüs kiti geliştirdi! Testi 3 ila 10 dakikada yapıyor
Fahrettin Altun açıkladı! Koronavirüsle mücadele için 15 bin kişi başvurdu
ÖNCEKİ HABERLER
AB’den Rusya’ya şok korona suçlaması: Krizi kötüleştirmek için yapıyorlar
Cemal Can Canseven kimdir Survivor'dan ayrılıyor mu bilgisi sızdı
TSYD'den TFF'ye erteleme çağrısı
Denizlispor Başkanı Ali Çetin: Süper Lig ertelenmeli
Bangladeş'te koronavirüsten dolayı ilk ölüm gerçekleşti
Çanakkale Zaferi yıldönümü 2020
Yorumlar