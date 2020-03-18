Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüp Sabri Tuncer kolanyalarının sahibini aradı

Eyüp Sabri Tuncer’in 3. kuşak temsilcisi Engin Tuncer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini aradığını söyledi. Tuncer, "Ben kendisiyle bugüne kadar hiç tanışmamıştım. Fiyatlarımızı yükseltmediğimizi kendisi takip etmiş. Ben durumu anlattım" dedi.

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Eyüp Sabri Tuncer’in 3. kuşak temsilcisi Engin Tuncer, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'den de bir kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kolonyalara artan talebi yorumladı. Tuncer, “Etil alkol ihtiyacımız arttı. Şeker fabrikalarındaki melastan alkol ihtiyacımızı karşılıyoruz. Artan talebe karşı günde 45 ton alkol kullanarak 60 ton kolonya üretiyoruz. Yeterli alkol bulursak 100 ton kolonya da üretme kapasitemiz var” diye konuştu.

Fiyatları yükseltmememizi takip etmiş

Tuncer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini aradığını da anlattı: “Ben kendisiyle bugüne kadar hiç tanışmamıştım. Fiyatlarımızı yükseltmediğimizi kendisi takip etmiş. Ben durumu anlattım. ‘Biz bu işi aile olarak 100 yıldır yapıyoruz, biz bugünlerin geçeceğini düşünüyoruz, bu yüzden de elimizden geleni yaparak üreteceğiz, fiyat da yükseltmeyeceğiz.’ dedim. Kendisi de memnuniyetle karşıladı."

"Bir Milli Güvenlik meselesi"

"Bunun gerçekten de milli güvenlik meselesi olduğunu düşünüyorum. Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarına herkes uymalı. Korkuyla da yaşayıp olmayacak gerginlikler içine de girmemeli. Kendimizin, evimizin hijyenine özen gösterirsek bu dönemi sakin geçirirsek en az hasarla atlatırız.”