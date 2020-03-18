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AB’den Rusya’ya şok korona suçlaması: Krizi kötüleştirmek için yapıyorlar

Coronavirüsü paniği artarak devam ederken, Avrupa Birliği'nden Rusya'ya şok bir suçlama geldi. Reuters'ın iddiasına göre AB, Rusya'yı virüsle ilgili dezenformasyon yapmakla itham ediyor.

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Reuters’ın elde ettiği Avrupa Birliği (AB) belgesine göre Rus basını, corona virüsünün olumsuz etkisini artırmak, panik ve güvensizlik yaratmak için harekete geçti.

Söz konusu belgede, “Rus basını ve Kremlin yanlısı medya tarafından COVID-19’a dair önemli büyüklükte bir dezenformasyon kampanyası yürütülüyor” ifadeleri yer aldı.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi’nden yayınlanan belgede, “Kremlin’in dezenformasyon kampanyasının amacı Batılı ülkelerde sağlık krizini kötüleştirmek. Bu amaç Kremlin’in Avrupalı toplumların düzenini bozma çabalarını oluşturan stratejisinin bir parçası” denildi.

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