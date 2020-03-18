Ziya Selçuk: Meslek liselerimiz maske üretimine başladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukların yanında virüs ağırlıklı konuların konuşulması veya görüntülerin izlenmesi konusunda uyardı, maske üretimi müjdesini verdi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, virüs eksenli sohbetlerin çocukların ileriki yaşantısında derin izler bırakabileceğini belirterek aileleri uyardı. Bakan Selçuk, meslek liselerinde maske üretimine de başladıklarını duyurdu.

Bakan Ziya Selçuk, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

Çocukların yanında virüse dair haberleri izlemek, yaşlarına uygun olmayan görüntüleri izletmek ve sohbet gündemini sürekli virüs ekseninde tutmak çocuklarımızın ileriki yaşantısında derin izler bırakabilir. Lütfen tedbirli ve bununla birlikte sağduyulu olalım.

Bakan Selçuk ayrıca, meslek liselerinde maske üretimine başladıklarını belirtmesinin ardından "Ekip arkadaşlarımın başlattığı çalışmalar hızla üretime dönüştü. Meslek liseli gençlerimiz cerrahi ve N95 maske üretimine başladı. Üstelik üretim yapacak okul sayımızı da arttırdık" ifadelerini kullandı.