HABER /  GÜNCEL

Ziya Selçuk: Meslek liselerimiz maske üretimine başladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukların yanında virüs ağırlıklı konuların konuşulması veya görüntülerin izlenmesi konusunda uyardı, maske üretimi müjdesini verdi.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, virüs eksenli sohbetlerin çocukların ileriki yaşantısında derin izler bırakabileceğini belirterek aileleri uyardı. Bakan Selçuk, meslek liselerinde maske üretimine de başladıklarını duyurdu.

Bakan Ziya Selçuk, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

Çocukların yanında virüse dair haberleri izlemek, yaşlarına uygun olmayan görüntüleri izletmek ve sohbet gündemini sürekli virüs ekseninde tutmak çocuklarımızın ileriki yaşantısında derin izler bırakabilir. Lütfen tedbirli ve bununla birlikte sağduyulu olalım.

Bakan Selçuk ayrıca, meslek liselerinde maske üretimine başladıklarını belirtmesinin ardından "Ekip arkadaşlarımın başlattığı çalışmalar hızla üretime dönüştü. Meslek liseli gençlerimiz cerrahi ve N95 maske üretimine başladı. Üstelik üretim yapacak okul sayımızı da arttırdık" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan ailelere koronavirüs uyarısı!
Can Dündar'dan koronavirüs üzerinden tepki çeken iddia
Eczacılar Birliği koronavirüs kararı N95, FFP2 ve FFP3 maskelerine reçete şartı
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs önlemleriyle ilgili önemli açıklamalar
ABD'de yaşayan Türk çift coronavirüs kiti geliştirdi! Testi 3 ila 10 dakikada yapıyor
Fahrettin Altun açıkladı! Koronavirüsle mücadele için 15 bin kişi başvurdu
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Vatandaş ekmeksiz kalmayacak
İspanya'da koronavirüs vaka sayısında patlama yaşandı
Karınca istilası nerede kıyamet alameti mi Araf suresi açıklıyor
MSÜ sınavları ne zaman 2020 yeni sınav takvimi
Ahmet Ağaoğlu'ndan Mustafa Cengiz'e olay sözler
ING Türkiye emekli promosyon ödemeleri kaç para 2020
Yorumlar