Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs önerileri bunları yapın çağrısı

Geçtiğimiz 11 Mart'ta DEVA adı verilen partisinin manifestosunu açıklayan Ali Babacan'dan hükümete coronavirüs salgını ile ilgili dikkat çeken öneriler geldi. Babacan, fatura ödemelerinin ertelenmesi, vergilerde muafiyet, indirim veya ertelenme sağlanması çağrısında bulundu.

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AK Parti kadrolarında uzun yıllar önemli görevlerde bulunduktan sonra geçtiğimiz yıl partisinden istifa ederek siyasette kendi rotasını çizen Ali Babacan, koronavirüsle ile ilgili alınması gereken ilave tedbirleri sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan hükümete çağrıda bulunarak fatura ödemelerinin ertelenmesi, vergilerde muafiyet, indirim veya ertelenme sağlanması yönünde adımlar atılması gerektiğini söyledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, koronavirüs ile ilgili alınması gereken tedbirleri sosyal medya hesabından paylaştı. "Krizden yoğun olarak etkilenecek firmalarda çalışanların işlerini kaybetmelerinin önüne geçilmelidir" ifadelerini kullanan Babacan, fatura ödemelerinin ertelenmesi, vergilerde muafiyet, indirim veya ertelenme sağlanması yönünde adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Vergi ve prim önerisi

"Hızla yayılan koronavirüs öncelikle insan hayatını, günlük yaşamı ve ekonomileri ciddi biçimde tehdit eder hale gelmiştir" ifadelerini kullanan Babacan, paylaştığı metinde şu önerilerde bulundu:

Krizden yoğun olarak etkilenecek firmalarda çalışanların işlerini kaybetmelerinin önüne geçilmelidir. Kısa çalışma ödeneği devreye sokulmalıdır. İstihdamla ilgili vergi ve primlerde muafiyet, indirim veya erteleme uygulamasına gidilmelidir. Uzaktan çalışmaya imkan sağlayacak iletişim altyapısı güçlendirilmeli ve ucuzlatılmalıdır.

"Faturalara ertelenmeli''

Krizin etkileri azalıncaya kadar vergi ve diğer kamusal mali yüklerde muafiyet, indirim ve erteleme gibi yöntemler uygulanmalıdır. Elektrik, su ve doğalgaz ödemeleri belirli sürelerle ertelenmelidir. Kredi kartı kullanımında ve tüketici kredilerinde kolaylaştırıcı önlemler alınmalıdır. Merkez Bankası, döviz likidite yönetimini etkin bir şekilde yapmalıdır. Temel gıda ve tarım ürünlerindeki tedarik zincirini zayıflatacak kısıtlayıcı uygulamalardan kaçınılmalıdır.