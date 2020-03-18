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Kağıthane Belediyesi'nden Çanakkale Zaferi anısına anlamlı paylaşım

İSTANBUL Kağıthane Belediyesi, Çanakkale Deniz Zaferi'ni kutlamak amacıyla sokakta asker üniformalı bir oyuncunun insanlara üzüm hoşafı ve ekmek dağıttığı bir video paylaştı. Videoda duygusal anlar yaşandı.

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Kağıthane Belediyesi, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yılı anısına sosyal medya hesaplarından bir video paylaştı. Videoda Mehmet adında 18 yaşında Çanakkale’de şehit olmuş askeri canlandıran bir oyuncu Kağıthane sokaklarında gezerek vatandaşlara ekmek ve üzüm hoşafı dağıtıyor.

Paylaşımda duygusal not

Paylaşımda ‘’Üzüm hoşafı ve bir dilim ekmekle, 7 düvele meydan okuyarak bu aziz vatanı canı pahasına koruyan tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun’’ ifadelerine yer verildi.

Kağıthane sokaklarında vatandaşlara üzüm hoşafı ve ekmek ikram ederken "İsimlerimizi unutsanız bile bu vatan için toprağa düşen bizleri unutmayın" diyen temsili Mehmet, Kağıthanelileri duygulandırırken onu gören birçok kimse de şehitlere hayır duaları etti. 

"Türkiye bugün şehit olan evlatlarını anıyor"

Kağıthane Belediyesi’nin 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 105. yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, “Tarihin şahit olduğu en büyük savaşlardan birinin yaşandığı Çanakkale’de 105 yıl önce Türk Milleti, dünyanın en güçlü ordularını dize getirerek adeta destan yazdı. Türkiye bugün Çanakkale’de şehit olan vatan evlatlarını anıyor” denildi.

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