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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Türkiye kritik olgu eşiği olan 100'e ulaştı

Kritik açıklamalar yapan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, "Türkiye kritik olgu eşiği olan 100'e ulaştı. Hong Kong, Singapur olma şansımızı kaybettik. Bundan sonra tüm enerjimizi İtalya olmamaya harcamalıyız" uyarısında bulundu.

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Prof. Dr. Alpay Azap, koronavirüs salgını hakkında Twitter'dan dikkat çeken uyarılarda bulundu. 

"Türkiye kritik olgu eşiği olan 100'e ulaştı"

 "Bundan sonra tüm enerjimizi İtalya olmamaya harcamalıyız." diyen Prof. Dr. Alpay Azap, şunları kaydetti:

Türkiye kritik olgu eşiği olan 100'e ulaştı. Az test yaptığımızı, hastaların yüzde 20'sinin hastaneye gelip tanı aldığı düşünürsek kritik eşiğe günler önce ulaşmış olmamız da olası.

Hong Kong, Singapur olma şansımızı kaybettik. Bundan sonra tüm enerjimizi İtalya olmamaya harcamalıyız.

Türkiye'nin bu salgını kontrol edebilecek sağlık alt yapısı, özveriyle çalışan bilgili ve deneyimli sağlık çalışanları olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımızın da desteği ile en az sayıda vaka ile bu salgını atlatacağımızı umuyorum.

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