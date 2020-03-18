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Sosyal medya devi Facebook'ta corona virüs hatası!

Corona virüs ile ilgili yanıltıcı ve sahte bilgi içeren paylaşımları engellemek için yeni önlemlerini kullanıma sunan sosyal medya devi Faebook yanlışlıkla faydalı bilgileri de engelledi.

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Koronavirüs salgının yayılmasından sonra nn az virüs kadar tehlikeli olan yanlış bilgi ve söylentiler ile mücadele etmek için harekte geçen Facebook salgın ile ilgili yanıltıcı ve sahte bilgi içeren paylaşımları engellemek için yeni önlemlerini kullanıma sunmuştu. 

Doğru bilgiler içeren paylaşımları da engelledi 
  
Business Insider'da yer alan habere göre, Facebook'un kullanıma sunduğu sistem yaşanan bir hata sonucu yanlışlıkla virüs hakkında doğru bilgiler içeren paylaşımları da engellemeye başladı. 
  
Konuyla ilgili Facebook'tan yapılan açıklamada sorunun sistemsel bir hatadan kaynaklandığı ve kısa süre içinde çözüleceği bilgisinin altı çizildi. 
  
Geçtiğimiz günlerde Facebook, Google, Microsoft, Reddit, ve Twitter  corona virüs ile ilgili sosyal medya mecralarında yayılan yanlış bilgi ve söylentilerle mücadele etmek için ortak hareket edeceklerini duyurmuştu. 
  
Google ise platformu üzerinden benzer içerikleri yayan kullanıcılar ile mücadele için 24 saat aralıksız çalışan bir birim kurduğunu açıkladı. 

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