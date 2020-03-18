İngiltere ve Avusturya'da iki Türk koronavirüsten öldü! Salgında kritik sınır aşıldı

ÇİN'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ölümcül virüs kabusu büyüyor. kritik eşik olan 200 bin sınırı aşıldı. Koronavirüs (Covid-19) hastası kişi sayısı 200 bini aşarken ölü sayısı da 8 bin sınırını aştı. İngiltere'de koronavirüs nedeniyle astım hastası 54 yaşındaki bir Türk, Avusturya'da da 28 yaşındaki bir başka Türk hayatını kaybetti. İran'la ilgili kan donduran açıklama geldi: İran'da virüs nedeniyle 3,5 milyon kişinin hayatını kaybedebilir...