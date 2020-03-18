İngiltere ve Avusturya'da iki Türk koronavirüsten öldü! Salgında kritik sınır aşıldı
Koronavirüs (Covid-19) salgınında 200 bin hasta sınırı aşıldı. Ölenlerin sayısı 8 bini geçerken, biri İngiltere'de biri Avusturya'da olmak üzere 2 Türk vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti... İran için 3.5 milyon kişi virüsten ölebilir uyarısı geldi... İşte dünyadan son gelişmeler...
ÇİN'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ölümcül virüs kabusu büyüyor. kritik eşik olan 200 bin sınırı aşıldı. Koronavirüs (Covid-19) hastası kişi sayısı 200 bini aşarken ölü sayısı da 8 bin sınırını aştı. İngiltere'de koronavirüs nedeniyle astım hastası 54 yaşındaki bir Türk, Avusturya'da da 28 yaşındaki bir başka Türk hayatını kaybetti. İran'la ilgili kan donduran açıklama geldi: İran'da virüs nedeniyle 3,5 milyon kişinin hayatını kaybedebilir...
Türkiye'de ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Türkiye'nin ilk koronavirüs kaynaklı ölümünün yaşandığını söyledi. Koca, vakaların 98'e yükseldiğini söyledi. Ölen kişinin Beyoğlu'ndaki Melis Eczanesi sahibi İhsan Giray olduğu ortaya çıktı. Gelen son dakika bilgisine göre İngiltere ve Avusturya'da birer Türk vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Avusturya ve İngiltere'de 2 Türk öldü
Avusturya’da böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı bulunan 28 yaşında bir Türk kadın, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, yaşamını yitiren kişinin 28 yaşındaki Yonca Akyol olduğunu açıkladı. İngiltere'de yaşayan astım ve şeker hastası 55 yaşındaki Hayri Ergönül koronovirus nedeniyle hayatını kaybetti.
Kosova İçişleri Bakanı 'Panik yaydığı' gerekçesiyle görevden alındı
Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova İçişleri ve Kamu Yönetimi Bakanı Agim Veliu'yu "Başbakanın olağanüstü hal ilanı ile ilgili tutumuna karşı olduğu" ve "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili panik yaydığı" gerekçesiyle görevden aldı.