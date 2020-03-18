Koronavirüste süper taşıyıcı çıktı 1 kişi 600 kişiye bulaştırıyor Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı

Türkiye'de koronavirüs vakalarında ilk ölüm yaşanırken, kritik bir uyarı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan geldi. Test merkezlerinin artırılması gerektiğini söyleyen Ceyhan, süper taşıyıcıların ortaya çıktığını belirterek, "Maalesef bu süper taşıyıcılar 1 kişi 500-600 kişiye bulaştırabiliyor." dedi.

Abone ol

CNN Türk'te yayınlanan bugün yayınlanan "Mercek altında" programında koronavirüs vakalarıyla ilgili son gelişmeler ele alındı.

Konuklardan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüsle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Güney Kore örneği

Ceyhan, Güne Kore'nin çok yüksek miktarda test miktarda yaparak toplum içindeki belirsiz taşıyıcıları saptadığına ve virüsle mücadelede avantaj sağladığını söyledi.

"Test sayısı ve test yapan hastane sayısı artırılmalı"

Bu test sayısı artırmak ve test yapılan hastane sayısını genişletmek zorunda olduklarını belirten Ceyhan aksi takdirde kaynakları bulmanın çok zor olduğuna dikkat çekti.

"Bu kişilerin bu kişiler neden bu kadar çok yayıyorlar bilemiyoruz"

Türkiye içinde bulaşmanın başlamasından sonra önlemenin zorluğuna değinen Ceyhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Artık yurt içi yerel bulaşma başladıktan sonra bir de 'süper taşıyıcı' diye bir şey var. Normalde diyoruz ya 1 ya da 2 kişiye bulaştırıyor diye. Maalesef bu süper taşıyıcılar 1 kişi 500-600 kişiye bulaştırabiliyor. Bunu hiç bilemiyoruz Kim hangi özelliği var. Bu kişilerin bu kişiler neden bu kadar çok yayıyorlar bilemiyoruz. Bunları yakalamak için de test yapmak zorundayız. Bir tane süper taşıyıcı Avrupa'da çıktı. Adam Çin'den döndü işte Fransa'da kayak tatiline gitti bir sürü Fransız'a bulaştırdı. Oradan İngiltere'ye gitti adam sağlam ama hastalığının farkında değil. İngiltere'de 21 kişiye bulaştırdı. Bunları ortaya koymanın tek yolu var biraz daha fazla test yapmak."

"7 vakadan 6'sı virüsü fark edemiyor"

Öte yandan Science Dergisi'nde yayımlanan bir araştırmada, corona virüsüyle ilgili şoke eden ifadeler kullanıldı. Çin'de seyahat kısıtlamaları uygulanmadan önce her 7 vakadan 6'sının fark edilmeden virüsün yayılmasını tetiklediğine dikkati çekildi.

Araştırmacılar az belirti gösteren veya hiç göstermeyen "gizli virüs" taşıyıcılarının, hastalığı şu ana kadar teyit edilen vakaların üçte ikisine bulaştırdıklarını tesbit ettiklerini kaydetti. Araştırmada, "Yeni tip koronavirüsü taşıyan insanların yüzde 86'sının tespit edilmeden toplumda dolaştığı" vurgulandı.